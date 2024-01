‘Voormalig Feyenoord-stagiair gaat kiezen tussen Barcelona en Dortmund’

Lucas Bergvall gaat zijn carrière vervolgen bij FC Barcelona of Borussia Dortmund, weet transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De zeventienjarige middenvelder, die in Zweden te boek staat als een van de grootste talenten, werd in het verleden nog gelinkt aan zowel Feyenoord als PSV. Volgens Di Marzio kan de transfersom uitvallen op zo’n 10 à 11 miljoen euro.

In Zweden speelt Bergvall momenteel voor Djurgardens IF, van wie Feyenoord op korte termijn Isak Alemayehu Mulugeta overneemt. De nummer vier van het afgelopen Allsvenskan-seizoen dreigt met Bergvall op korte termijn een nog groter talent uit dezelfde leeftijdscategorie te verliezen.

Toevalligerwijs is Bergvall geen onbekende voor Feyenoord, dat de afgelopen jaren meermaals aan de rechtspoot werd gelinkt. De Zweed liep in maart 2022 zelfs stage op Varkenoord. In de zomer van dat jaar hoopte Feyenoord de jonge Bergvall (destijds nog speler van Brommapojkarna) te strikken, toen de Rotterdammers zelfs betere papieren zouden hebben dan onder meer Bayern München en Manchester United.

Feyenoord vond de vraagprijs van 900.000 uiteindelijk toch te gortig, waarna Bergvall in februari 2023 de binnenlandse overstap maakte naar Djurgardens. Bij zijn nieuwe club maakte de middenvelder bijzonder veel indruk. In 29 officiële wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten en 1 assist. Transfermarkt schat de marktwaarde van Bergvall, die onlangs debuteerde als international van Zweden, in op zo’n 5 miljoen euro.

Ook PSV zal balen van de transfer van Bergvall naar Barcelona of Dortmund, daar de Eindhovenaren in november nog op de tribune zaten voor de Zweed. Of de Brabantse koploper daadwerkelijk concreet is voor Bergvall is onbekend.

Bundesliga of LaLiga

Deze winter kan Bergvall kiezen tussen een transfer naar Duitsland of Spanje. Volgens diverse bronnen uit Zweden heeft Barça eerder al een bod van 4 miljoen euro neergelegd bij de clubleiding van Djurgardens. Dat was echter nog niet genoeg om Bergvall te kunnen verwelkomen.

Volgens Di Marzio willen Barcelona en Dortmund nog deze maand toeslaan, daar de vraagprijs van Djurgardens de komende jaren alleen maar zal stijgen. Het Italiaanse Udinese kreeg begin januari al te horen dat ook 6 miljoen euro niet genoeg was om Bergvall te contracteren. De verwachting is dat de Europese topclubs richting het einde van de transferperiode alsnog aan de vraagprijs van Djurgardens gaan voldoen, waardoor Bergvall een lastige keuze staat te wachten. Ook Eintracht Frankfurt houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

