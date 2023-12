‘FC Barcelona mengt zich in strijd om target van PSV en brengt direct bod uit’

FC Barcelona heeft een bod uitgebracht op het Zweedse toptalent Lucas Bergvall, zo meldt Relevo dinsdag. De Catalanen zien in de zeventienjarige middenvelder van Djungardens IF een potentiële topper voor de toekomst en zouden vier miljoen euro over hebben om hem vast te leggen. In een eerder stadium werd ook PSV gelinkt aan Bergvall.

Fotboll Direkt wist in november namelijk te melden dat de Eindhovenaren een delegatie naar Zweden had laten afreizen om de jeugdinternational aan het werk te zien. PSV leek serieus in de markt te zijn voor Bergvall, maar de kans is reëel dat hij niet naar het Philips Stadion zal vertrekken.

Barcelona heeft dus een bod uitgebracht op de rechtspoot. De werkgever van Frenkie de Jong heeft Bergvall uitvoerig gescout en is tot de conclusie gekomen dat hij een versterking kan zijn.

Barça heeft een bod van vier miljoen euro neergelegd bij Djungardens. Dit bedrag kan middels bonussen oplopen en daarnaast zou ook een doorverkooppercentage betrokken worden bij de deal.

Naast Barcelona zou ook Internazionale concreet in de markt zijn voor Bergvall. De Italianen hebben ook een bod uitgebracht op de middenvelder, al is het onbekend om wat voor bedrag het gaat. Ook Manchester United zou interesse hebben, maar de club van Erik ten Hag deed nog geen bod.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe Bergvall, die sinds januari van dit jaar voor Djungardens uitkomt, zelf tegenover een transfer naar Barça, Inter of Manchester United staat.

In 2022 liep Bergvall nog stage bij Feyenoord. De Rotterdammers waren tevreden over het niveau van de pupil en wilden hem graag definitief inlijven. De vraagprijs die werd gehanteerd door Bergvalls werkgever destijds, IF Brommapojkarna, was Feyenoord te gortig.

