De voormalig Feyenoord-stagiair die FC Barcelona afwees voor de Premier League

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar het Zweedse toptalent Lucas Bergvall. De achttienjarige middenvelder gaat komende zomer aan de slag bij Tottenham Hotspur.

Door Thomas Hindle en Wessel Antes

FC Barcelona werd tijdens de winterse transferperiode gelinkt aan vele middenvelders. Waar men in Spanje in eerste instantie dacht aan spelers met ervaring, ging het op een gegeven moment enkel nog over de jonge Bergvall, die de laatste jaren furore maakte bij Djurgårdens IF in zijn thuisland.

Een deal tussen Blaugrana en de twaalfvoudig landskampioen van Zweden bleef echter uit en Bergvall tekende op Deadline Day bij Tottenham Hotspur. De rechtspoot blijft nog een half jaar in de Allsvenskan, waarna de Londenaren 10 miljoen euro overmaken naar Djurgårdens.

Maar wie is deze talentvolle Zweed, die in het verleden stage liep bij Feyenoord en daarnaast werd gelinkt aan PSV? In samenwerking met GOAL zocht Voetbalzone het uit. Dit is Lucas Bergvall, de toekomst van het Zweedse voetbal en het ‘gestolen’ kroonjuweel van Tottenham Hotspur!

Waar het allemaal begon

Bergvall is geboren in Stockholm. In zijn geboortestad genoot hij zijn jeugdopleiding bij IF Brommapojkarna is een sportclub uit Bromma, een stadsdeel van de Zweedse hoofdstad. De voetbalafdeling van Brommapojkarna staat vooral bekend om de goede jeugdopleiding, die door de jaren heen een aantal bekende namen heeft voortgebracht.

Onder meer voormalig Eredivisionisten Kristoffer Nordfeldt, Simon Tibbling en Joel Asoro speelden voor de club, terwijl ook John Guidetti en Albin Ekdal debuteerden voor Brommapojkarna alvorens zij hun carrière vervolgden bij respectievelijk Manchester City en Juventus. Dejan Kulusevski, een van de huidige smaakmakers van Tottenham Hotspur, komt eveneens voort uit de jeugdopleiding van BP.

Al op jonge leeftijd werd Bergvall opgemerkt als een van de grootste talenten van zijn generatie. Daardoor werd hij vaak doorgeschoven van lichting, waardoor hij regelmatig op het veld stond met zijn oudere broer Theo. De negentienjarige Theo Bergvall probeert nog altijd door te breken bij Djurgårdens, maar heeft duidelijk meer tijd nodig dan Lucas, die over exceptionele kwaliteiten beschikt.

Zijn grote doorbraak

Al snel genereerde Bergvall ook bekendheid bij buitenlandse scouts. Zijn naam stond op de wensenlijstjes van diverse Europese topclubs. Dit resulteerde zelfs in stageperiodes bij Feyenoord en Manchester United. Bergvall meldde zich in maart 2022 in Rotterdam-Zuid, waar hij een uitstekende indruk achterliet.

Tot een definitieve transfer naar Nederland kwam het die zomer echter niet. Feyenoord vond de vraagprijs van Brommapojkarna, naar verluidt zo’n 900.000 euro, te gortig. Ook Bayern München en Manchester United besloten te wachten, waardoor Bergvall nog even voor BP bleef spelen.

In februari werd het geduld van Bergvall beloond met een transfer naar Djurgårdens, dat hem voor 1 miljoen euro overnam van zijn jeugdliefde. Een recordbedrag voor een Zweedse tiener. Bij zijn nieuwe club had Bergvall niet lang nodig om uit te groeien tot een belangrijke basisspeler.

De komst van Bergvall is een gouden zet gebleken voor DIF.

De fans van Djurgårdens kunnen Bergvall nog een aantal maanden bewonderen tot hij naar Noord-Londen vertrekt. Inmiddels staat de teller op 29 officiële wedstrijden namens de Zweedse topclub, waarin de technicus goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. Transfermarkt schat de marktwaarde van Bergvall in op zo’n 5 miljoen euro, maar the Spurs zijn reeds overtuigd geraakt om het dubbele te betalen.

Met Bergvall gaat Tottenham Hotspur een nieuwe Zweeds international aan de selectie toevoegen. De tiener debuteerde in januari van dit jaar tijdens een oefenduel tegen Estland (2-1 winst). Mogelijk kan Bergvall zich in Engeland optrekken aan Kulusevski, die sinds januari 2022 in het Tottenham Hotspur Stadium speelt.

Grootste kwaliteiten

Het eerste wat opvalt aan het spel van Bergvall is zijn behendigheid aan de bal. De achttienjarige middenvelder, die zowel controlerend als aanvallend uit de voeten kan, laat alles er simpel uitzien in balbezit. Wanneer Bergvall over het veld dartelt, is hij niet te missen. Met zijn dribbelkunsten is hij een plaag voor iedere tegenstander. Voor zijn leeftijd is Bergvall verrassend sterk, waardoor hij ook in fysieke duels moeilijk van de bal te zetten is.

In het systeem van Djurgårdens speelt Bergvall voornamelijk als ‘8’, waardoor hij continu op en neer sprint. Daarbij maakt hij een volwassen indruk, daar hij precies weet hoe hij zijn loopacties moet timen. De productiviteit van Bergvall in de vijandelijke zestien kan nog omhoog, al weet hij regelmatig in gevaarlijke posities te komen. Tot dusver resulteerde dat in drie doelpunten in de Allsvenskan, het hoogste niveau van Zweden.

Ruimte voor verbetering

Als Bergvall wil slagen bij Tottenham Hotspur, zal de middenvelder zijn verdedigende spel nog moeten verbeteren. Hoewel de Zweed zich positioneel vaak goed weet op te stellen, toont hij nog niet de discipline om gaten te dichten zoals andere middenvelders in het moderne topvoetbal dat wel doen. Mogelijk heeft dat met ervaring te maken. In Londen kan Bergvall gaan leren van meerdere grote namen.

Zo krijgt hij bij the Spurs onder meer te maken met Pierre-Emile Højbjerg (28), Yves Bissouma (27), Rodrigo Bentancur (26), Oliver Skipp (23) en Pape Matar Sarr (21). Manager Ange Postecoglou liet via de clubkanalen al weten dat hij niet kan wachten om met Bergvall aan de slag te gaan.

Bij Tottenham Hotspur treft Bergvall landgenoot Kulusevski.

De volgende Frenkie de Jong?

In de Spaanse media werd Bergvall de afgelopen maanden vaak vergeleken met Barcelona-legende Andrés Iniesta. Zijn zijdezachte balbehandeling is een genot voor het oog. Daarnaast is Bergvall net als de Spaanse voetbalicoon een ijverige loper, die negentig minuten lang kan blijven gaan.

Met zijn dribbels en fysiek heeft Bergvall ook griezelig veel weg van Frenkie de Jong. Net als de international van Oranje heeft het nieuwste pareltje van Tottenham Hotspur het vermogen om het hele veld over te zweven, de bal onder controle te houden én altijd met het hoofd omhoog te spelen. Net als De Jong heeft Bergvall de potentie om een cruciale motor te worden bij een grootmacht in het Europese topvoetbal. Heeft Postecoglou een toekomstige sensatie in handen?

Het perspectief

De komende maanden houdt Bergvall een afscheidstournee in Zweden, waar een behoorlijke hype rondom het talent is ontstaan. Eind maart gaat de Allsvenskan weer van start en tot die tijd speelt hij met Djurgårdens voornamelijk oefenduels. Ondertussen kan Bergvall zich langzaam meer verdiepen in Tottenham Hotspur, alvorens hij in juli naar Londen trekt.

Het zou bijzonder zijn als Bergvall direct van waarde kan zijn in de Premier League, maar met een langdurig contract tot medio 2029 krijgt de jonge Zweed alle tijd om zich te ontwikkelen. De verwachting is dat Bergvall de komende jaren in Engeland laat zien waarom Barcelona deze winter zo wanhopig was om hem te contracteren.

Bergvall is nu al razend populair in zijn thuisland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties