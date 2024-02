Barcelona lijkt miljoenendeal te sluiten, maar opeens is daar Tottenham Hotspur

Lucas Bergvall gaat tóch niet de overstap maken naar FC Barcelona, zo schrijft Fabrizio Romano. Het achttienjarige toptalent wordt al langere tijd gelinkt aan verscheidene topclubs en de laatste weken leek het erop dat Barça aan het langste eind ging trekken. Niks bleek minder waar, aangezien Bergvall op Deadline Day plots voor Tottenham Hotspur heeft gekozen.

"Lucas Bergvall naar Tottenham", here we go", kondigt Romano de transfer op kenmerkende wijze aan op X. "Barcelona heeft zojuist vanuit het kamp van de speler te horen gekregen dat hij van gedachte is veranderd en dat Bergvall zich bij the Spurs voegt."

De Londense club maakt een bedrag van 'meer dan tien miljoen euro' over naar Bergvalls huidige werkgever, Djurgardens IF. Een deel van die som bestaat uit onbekende bonussen.

Het enige wat een definitieve stempel op de transfer nog kan voorkomen is de medische keuring van de middenvelder in Engeland. Deze staat gepland voor vrijdag, en aansluitend kan Bergvall zijn handtekening onder een vijfjarig contract zetten.

Het Zweedse toptalent zal niet direct inzetbaar zijn voor Tottenham. Volgens David Ornstein van The Athletic sluit Bergvall namelijk pas aankomende zomer aan bij de selectie van trainer Ange Postecoglou.

Lange tijd leek het er niet op dat de enkelvoudig Zweeds international in de Premier League zou tekenen. Eerder in januari schreef Romano namelijk dat een transfer naar Barcelona zo goed als rond was.

Ook Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt waren naar verluidt in de markt voor Bergvall, maar die clubs vissen, net als Barça, achter het net. Tevens werd PSV enige tijd aan het talent gelinkt, maar de Eindhovenaren werden nooit concreet.

