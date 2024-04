Vlap krijgt eerste goal in half jaar niet op zijn naam, maar FC Twente wint wÃ©l

Vlap krijgt eerste goal in half jaar niet op zijn naam, maar FC Twente wint wél

FC Twente is een stap dichter bij de derde plaats in de Eredivisie gekomen. De Tukkers wonnen zaterdagavond met 2-0 van Fortuna Sittard en staan hierdoor maar liefst acht punten boven AZ, dat met 5-1 werd geklopt door PSV. Michel Vlap leek de matchwinner te worden met zijn eerste doelpunt in competitieverband sinds 30 september vorig jaar, maar het bleek toch een eigen doelpunt te zijn. In de slotfase verdubbelde Ricky van Wolfswinkel de voorsprong van de nummer drie van Nederland.

Twente, dat woensdag tegen sc Heerenveen (3-3) een 1-3 voorsprong verspeelde, kon weinig afdwingen in de beginfase in de Grolsch Veste. De eerste doelpoging kwam op naam van Ricky van Wolfswinkel na 20 minuten spelen. Fortuna hield relatief eenvoudig stand, al moesten de Limburgers na 35 minuten wel verder met 10 spelers.

Rodrigo Guth, die al geel op zak had, liep van Wolfswinkel omver en kon met rood vertrekken. De check bij de VAR veranderde daar niets aan. De Braziliaanse verdediger was zichtbaar aangeslagen en wilde het veld eigenlijk niet verlaten, maar moest toch inrukken. Trainer Danny Buijs greep direct in en bracht verdediger Sadik Fofana binnen de lijnen voor Alen Halilovic.

Twente was niet tevreden met de 0-0 stand halverwege en schroefde het tempo kort na rust op. Sem Steijn verschalkte Michael Verrips, waarna de bal hoog opstuiterde. De kopbal van de middenvelder uit een moeilijke hoek ging voorlangs. Slechts twee minuten later was het alsnog raak, tot grote vreugde van de aanhang van Twente.

Vlap schoot de bal in de verre hoek en liep juichend weg. De eerste competitietreffer sinds 30 september leek een feit, ware het niet dat Fofana de bal die door zijn benen ging nog had aangeraakt. Na een check van de VAR werd besloten dat het een eigen doelpunt van de Fortuna-verdediger betrof.

Een opsteker voor Twente, dat de wedstrijd na de bevrijdende 1-0 steeds meer in handen kreeg. Het tiental van Fortuna moest voornamelijk tegenhouden, waardoor de aanvallen steeds schaarser werden. Het overwicht resulteerde in eerste instantie niet in meer doelpunten van Twente, dat tot de zestien aardig combineerde maar niet echt de ruimte wist te vinden. Daan Rots raakte zes minuten voor het einde nog wel de paal.

De 2-0 verscheen alsnog op het scorebord. Carel Eiting gaf vanaf rechts voor op Van Wolfswinkel, die de bal beheerst in de verre hoek kopte. Twente staat dankzij de thuiszege nog maar zes punten achter nummer twee Feyenoord, al komen de Rotterdammers zondag nog in actie in De Klassieker tegen Ajax. Fortuna blijft op plaats tien steken.

