Ron Vlaar speelde bij AZ enige tijd samen met Wout Weghorst en leerde de boomlange spits kennen als een enigszins opmerkelijk persoon. De huidige aanvaller van Ajax, zondag de opponent van de Alkmaarders, stond destijds niet bekend als een pure teamspeler.

''Wat mij bijstaat van Wout is dat hij geen vrienden wilde in de voetballerij. En dat hij die ook niet nodig had'', vertelt Vlaar in zijn rol als analist bij ESPN. ''Dat ben ik niet met hem eens. Hij heeft bij ons ook wel wat vijanden gemaakt op sommige momenten.''

''Maar uiteindelijk stond hij er wél elke keer als het moest, en was hij ook heel belangrijk voor het team'', benadrukt de voormalig verdediger dat Weghorst ook zijn waarde heeft gehad voor AZ. ''En dat laat hij ook weer bij Ajax zien als hij speelt.''

Verslaggever Jan Joost van Gangelen omschrijft Weghorst als 'een loner'. ''Ja, zo heb ik dat wel ervaren'', beaamt Vlaar. ''Kijk, vrienden is misschien een groot woord in de voetballerij, maar je speelt wel een teamsport. En dan heb je elkaar ook nodig.''

''Dan is hij ook afhankelijk van de aanvoer die hij krijgt. Dus zo zwart-wit als hij er toen in stond, ik weet niet hoe dat nu is, daar was ik het niet mee eens'', herhaalt Vlaar zijn standpunt nog maar eens.

''Ik heb daar wel met hem over gesproken. Kijk, het laatste jaar dat hij hier was, was ik veel geblesseerd. Dus was het lastig om dat op het veld en trainingsveld te managen. Ik heb daar vooral met de andere jongens over gesproken. De jonge gasten in het team, die daar ook moeite mee hadden'', graaft Vlaar verder in zijn geheugen.

''Maar ik zei altijd dat je dat los van elkaar moet zien. Je hebt elkaar nodig op het veld, en zo moet je daar invulling aan geven'', aldus de voormalig AZ'er.

''Hij was bikkelhard, ook naar zichzelf toe. De manier waarop hij daar invulling aan gaf in zijn gedrag, daar had ik soms moeite mee. En ik denk dat dat vaker voorgevallen is. Maar nogmaals: als je ziet wat hij op het veld bracht, was hij daarin ook heel bepalend voor ons. Dus dan moet je dat proberen te scheiden, en daar met zijn allen een weg in zien te vinden'', zo besluit Vlaar zijn betoog over Weghorst.