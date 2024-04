Vitesse bestaat volgend seizoen mogelijk niet meer: ‘Die kans is best groot’

Het voortbestaan van Vitesse wordt serieus bedreigd, zo bevestigt interim-directeur Edwin Reijntjes woensdag voor de camera van ESPN. De Arnhemmers moeten snel een gegrond plan indienen bij de licentiecommissie van de KNVB. Indien dat niet lukt, raakt Vitesse de proflicentie kwijt.

Reijntjes is sinds deze week actief bij Vitesse en heeft een duidelijke missie. “We kunnen hoog of laag springen, maar ik zit hier maar met één doel. Dat is de licentiecommissie proberen te overtuigen dat we met Vitesse moeten blijven bestaan. We moeten gewoon die licentie vasthouden.”

De tijdelijke leidsman krijgt de pijnlijke vraag hoe groot de kans is dat Vitesse volgend seizoen niet meer bestaat. “Die kans is best wel groot, anders hadden ze mij niet gevraagd om het op te lossen. Als je zo lang bezig bent om een licentie vast te houden dan is er iets aan de hand dat fout loopt. Vitesse komt uit 1892, maar de licentiecommissie kijkt naar de feiten en niet naar de historie met gevoelens.”

Volgens Reijntjes moet er nu echt wat gebeuren. “Iedereen hier zal zeggen: 'Het kan toch niet'. Maar het kan dus wel. Wij zullen de licentiecommissie moeten overtuigen dat we met een plan bezig zijn. Dat we een plan gaan uitvoeren dat realistisch is waardoor de club verder kan. Omdat die situatie zo complex is hebben we nog steeds die licentie niet gegarandeerd.”

Vitesse gaat bij een nieuw plan niet uit van Eredivisie-voetbal. “Het plan is gebaseerd op het basisscenario in de Keuken Kampioen Divisie. Als je in de Eredivisie blijft, geeft dat extra inkomsten. Het zou zeer onrealistisch zijn om een plan in te dienen waarin je uitgaat van de Eredivisie. Dat is niet realistisch”, aldus de vastbesloten Reijntjes.

Reijntjes zegt goed te weten waar hij aan begint. “Het is een missie en daar ga ik voor knokken. Het is nu of nooit. Dat heb ik ook intern gezegd. We gaan er niet omheen draaien. We hebben niet veel tijd.”

Reijntjes wil tegenoverniet reageren op de berichtgeving van. De ochtendkrant meldde woensdagochtend dat de afgewezen eigenaar Coley Parry de transfersom die Vitesse voor de aan Stoke City verkochte Million Manhoef ontving heeft opgeëist. Dat zou gaan om zo’n 4 miljoen euro.