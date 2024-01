Virgil van Dijk wordt door de FIFA en FIFPRO beloond voor sterk kalenderjaar

Virgil van Dijk is door spelersvakbond FIFPRO en de FIFA genomineerd voor het Elftal van het Jaar 2023. Dat maakten beide partijen woensdagmiddag bekend via X. De 32-jarige aanvoerder van Liverpool is de enige Nederlander die kans maakt op een plekje in het elftal.

Het is niet voor het eerst dat Van Dijk is genomineerd voor het team van de FIFA en FIFPRO. In 2019, 2020 en 2022 bemachtigde de captain van het Nederlands elftal ook al een plekje. Van Dijk kende een goed 2023. Hoewel de mandekker vorig seizoen met Liverpool op de vijfde plek eindigde in de Premier League en daardoor Champions League-voetbal misliep, draaien the Reds deze campagne weer als vanouds.

De ploeg van manager Jürgen Klopp staat momenteel drie punten voor op nummer twee Aston Villa en vijf punten op nummer drie Manchester City. The Citizens hebben wel één wedstrijd minder gespeeld. Van Dijk haalt daarnaast steeds vaker zijn niveau van vóór zijn zware knieblessure, wat hem dit seizoen regelmatig complimenten oplevert in Engeland.

Van Dijk kent wat betreft een plekje in het Elftal van het Jaar van de FIFA en FIFPRO ‘concurrentie’ van collega’s Éder Militão, Antonio Rüdiger (beiden Real Madrid), Rúben Dias, John Stones en Kyle Walker (allen Manchester City). Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) en Emiliano Martínez (Aston Villa) strijden om een plekje onder de lat in het prestigieuze elftal. Op 15 januari wordt bekendgemaakt welke elf spelers definitief zijn opgenomen in het elftal.

Alle genomineerden voor het Elftal van het Jaar 2023

Courtois, Ederson, Martínez

Verdedigers: Dias, Van Dijk, Militão, Rüdiger, Stones, Walker

Middenvelders: Bellingham (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Gündogan (FC Barcelona), Modric (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Valverde (Real Madrid)

Aanvallers: Benzema (Ittihad Club), Haaland (Manchester City), Kane (Bayern München), Mbappé (Paris Saint-Germain), Messi (Inter Miami), Ronaldo (Al-Nassr), Vinícius (Real Madrid)

