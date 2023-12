Villa van Manchester City-ster Kevin de Bruyne volgend doelwit van inbraak

Kevin de Bruyne is slachtoffer geworden van een inbraak, zo melden diverse Belgische media. Inbrekers sloegen toe in zijn villa in Bolderberg, waar de Belgisch international op dat moment niet thuis was.

Het is niet duidelijk wat de inbrekers precies mee hebben weten te nemen. "Rond negen uur 's avonds kreeg de politie een melding dat er een trapladder aan de achterzijde van het huis stond", schrijft Het Nieuwsblad.

"Die hadden de dieven gebruikt om de woning via de eerste verdieping binnen te dringen. De daders haalden naar verluidt de hele woning overhoop."

De Bruyne zelf was niet aanwezig tijdens de inbraak. Hij en zijn familie wonen in Engeland, terwijl de nog altijd geblesseerde middenvelder momenteel met de Manchester City-selectie in Saudi-Arabi√ę is, zo weet het Belgische medium.

Daar bereiden the Citizens zich voor op het Wereldkampioenschap voor clubs. Woensdag wacht het duel met het Urawa Red Diamonds van onder meer Bryan Linssen en Alex Schalk

Eerder probeerden inbrekers al het huis van een ander Belgisch international te betreden. Toby Alderweireld stond namens Royal Antwerp op het veld toen inbrekers zijn huis poogden binnen te dringen.

