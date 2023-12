Verweij raadt Ajax speler met PSV-verleden aan: ‘Dat is een hele goede optie’

Mike Verweij raadt Ajax aan om Ian Maatsen over te nemen van Chelsea. De linksback annex linker middenvelder mag naar verluidt deze winter vertrekken bij the Blues en zou volgens de journalist 'een hele goede optie' zijn voor het elftal van John van 't Schip.

Presentator Pim Sedee stelt de vraag of Ajax er goed aan zou doen om bij Chelsea aan te kloppen voor Noni Madueke of Maatsen. Het tweetal mag volgens Britse media komende transferperiode vertrekken uit Londen.

"Negen van de tien spelers bij Chelsea die je nu van Chelsea haalt", begint Valentijn Driessen zijn reactie, "die hebben ook alleen maar op de bank gezeten. Chelsea heeft volgens mij veertig spelers rondlopen en je kan er toch maar elf opstellen. Dus die hebben ook weer een hele tijd niet gevoetbald."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een gebrek aan speelminuten is volgens Driessen niet de enige reden om van af te zien van het aantrekken van Madueke. "Ajax heeft Berghuis, dus waarom zouden ze hem halen?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich af.

De suggestie van het overnemen van Maatsen wordt met meer enthousiasme ontvangen. "Dat zou ik een hele goede optie vinden", reageert Verweij. De clubwatcher van Ajax noemt vervolgens ook de naam van Mitchel Bakker. De linksback van Atalanta was door Verweij eerder ook al geopperd als versterking voor de Amsterdammers.

Mocht Ajax daadwerkelijk overgaan tot het aantrekken van Maatsen of Bakker zullen de Amsterdammers ook afscheid moeten nemen van één of meerdere linksachters. Die positie is in de Johan Cruijff ArenA namelijk meer dan dubbel bezet.

De inmiddels ontslagen Maurice Steijn gebruikte vier verschillende spelers op de positie links in de defensie: Gastón Ávila, Jorrel Hato, Borna Sosa en Anass Salah-Eddine. Vlak na de aanstelling van Van 't Schip werd Ar'jany Martha de vijfde speler die dit seizoen als linksachter speelde namens Ajax.

Maatsen staat sinds medio 2018 onder contract bij Chelsea. De Londenaren namen hem destijds over van PSV, waar de verdediger voor verschillende jeugdelftallen uitkwam. Eerder was Maatsen actief in de opleiding van Sparta Rotterdam en Feyenoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties