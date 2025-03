Verweij: 'Degene die dit bedacht heeft bij PSV - Ajax, verdient ontslag op staande voet!'

Mike Verweij heeft zondagmiddag met verbijstering gekeken naar de opkomst van de spelers van PSV voor de topper tegen Ajax (0-2). De journalist van De Telegraaf pakt zowel de leiding bij PSV als aanvoerder Luuk de Jong hard aan.

Een aantal spelers van PSV nam zijn kind mee het veld op. De kinderen schrokken enorm van het vuurwerk in het Philips Stadion. Onder meer het zoontje van spits Luuk de Jong barstte in tranen uit. Hij kroop direct in de handen van zijn vader.

Verweij begrijpt er niets van. "Met je kinderen het veld opkomen, dat doe je bij zo'n wedstrijd toch niet?", aldus de journalist in de podcast Kick-off. "Dan laat je toch zien dat je de focus overal op hebt, behalve op die wedstrijd."

"Ik vind: degene die dat bedacht heeft bij PSV moet op staande voet ontslagen worden", stelt Verweij hard. "Waarom moet dat bij zo'n wedstrijd? Die kinderen kregen ook een paar knallen te verduren van dat belachelijk harde vuurwerk. Er kwamen er een paar huilend het veld op. Wat voegt dat toe?"

Valentijn Driessen is het daar volledig mee eens en voegt eraan toe: "Net voor aanvang van de wedstrijd stond ik in de perskamer. Daar kwam Jerdy Schouten aan met zijn vrouw en die hadden ook een baby bij zich. Die is volgens mij nog geen één jaar oud. Wat voor plezier doe je zo'n baby ermee? Wat is de meerwaarde?"