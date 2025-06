Clubloze Hakim Ziyech biedt zichzelf aan bij drie verschillende clubs

Hakim Ziyech is aangeboden bij drie clubs uit de Italiaanse Serie A, zo weet de doorgaans zeer betrouwbare transfermarktjournalist Nicolò Schira te melden. Om welke clubs het gaat, maakt hij niet bekend.

Ziyech liet twee weken geleden zijn contract bij het Qatarese Al Duhail ontbinden. De 32-jarige Drontenaar tekende daar slechts vier maanden eerder een contract tot medio 2027.

De Marokkaan kwam in totaal 800 speelminuten in actie, verdeeld over 13 wedstrijden. Daarin was hij goed voor een goal en een assist.

Ziyech tekende in Qatar nadat hij op een dood spoor was beland bij Galatasaray. Ziyech dong met Al Duhail lange tijd mee om het kampioenschap, maar uiteindelijk behaalde kampioen Al-Sadd twee punten meer.

"Het management van Al Duhail Sports Club wil haar oprechte dank en waardering uitspreken aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech voor zijn inzet en toewijding tijdens zijn tijd bij het team en wenst hem veel succes in zijn toekomstige carrière", liet de club weten.



De reden achter de onverwachte, vroegtijdige breuk is vooralsnog onbekend. Deze zomer zal moeten uitwijzen waar de toekomst van Ziyech ligt. De creatieveling gold jarenlang als één van de absolute sterren in de Eredivisie.



Ziyech brak door bij sc Heerenveen, waar hij een transfer verdiende naar FC Twente. In de zomer van 2011 betaalde Ajax 11 miljoen euro om hem los te weken uit Enschede.



In Amsterdam kende Ziyech een moeizame beginperiode, maar onder Erik ten Hag ontwikkelde de flegmatieke creatieveling zich tot hardwerkende sterspeler in het team dat de halve finale van de Champions League haalde.