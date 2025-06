John Heitinga krijgt zijn zin: Ajax werkt aan ontbinding van contract

Ajax en Dave Vos praten over ontbinding van het doorlopende contract van de assistent-trainer, zo verzekert Voetbal International dinsdag. Voor Vos is geen plaats in de technische staf die hoofdtrainer John Heitinga wil samenstellen, zo klinkt het vanuit Amsterdam.

Heitinga heeft Marcel Keizer aangesteld als eerste assistent en wil daarnaast graag Frank Peereboom toevoegen aan zijn staf voor komend seizoen. Laatstgenoemde is al veertien jaar in dienst bij Ajax en kent de club van binnenuit.

Hij begon in 2011 als jeugdtrainer, vervulde later de rol van technisch coördinator en werkte onder Erik ten Hag als videoanalist voor het eerste elftal. Sinds afgelopen zomer was hij hoofdtrainer van Jong Ajax, waarmee hij wel een moeizaam seizoen kende. In de Keuken Kampioen Divisie eindigde de beloftenploeg als zeventiende.

Vanwege de naderende promotie van Peereboom is er geen plaats meer voor Vos in de technische staf van het eerste elftal. De assistent-coach werkte afgelopen seizoen intensief samen met de inmiddels vertrokken Francesco Farioli en had gedacht onder Heitinga dezelfde rol te kunnen vervullen.

Heitinga heeft echter andere plannen en de leiding van Ajax gaat daarmee akkoord. De Amsterdammers praten nu met Vos over het afkopen van zijn tot medio 2027 lopende contract.

Vos is volgens diverse media in beeld bij Go Ahead Eagles. De bekerwinnaar uit Deventer zoekt een nieuwe trainer, nu Paul Simonis zo goed als zeker overstapt naar VfL Wolfsburg.

Er volgt tevens een wijziging in de staf van Jong Ajax, daar Peereboom de stap naar de hoofdmacht maakt. Ajax denkt voor de functie van hoofdtrainer aan Willem Weijs, die reeds werkzaam is in de jeugdopleiding van de club. Hij was eerder verbonden aan FC Eindhoven.