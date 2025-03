Zoontje Luuk de Jong barst rond PSV - Ajax om heldere reden in tranen uit

De kinderen van de spelers van PSV zijn erg geschrokken van het vuurwerk in het Philips Stadion, zo lijkt. Onder meer het zoontje van spits Luuk de Jong barstte in tranen uit. Hij kroop direct in de handen van zijn vader.

Voorafgaand aan de ontmoeting in Eindhoven knalde de muziek door de speakers in het stadion. Ook werd er een sfeeractie georganiseerd door de PSV-fans, terwijl er daarnaast een vuurwerkshow plaatsvond.

Het leverde niet alleen vrolijke gezichten op, want het zoontje van De Jong leek uit angst voor het vuurwerk in tranen uit te barsten. Ook doelman Walter Benítez droeg zijn kind, dat een koptelefoon had gekregen, in de armen.