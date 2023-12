Verweij: ‘Ajax gaat meer verdienen aan Brobbey dan Feyenoord aan Gimenez’

Mike Verweij is ervan overtuigd dat Ajax gigantisch gaat verdienen aan Brian Brobbey. De journalist van De Telegraaf gaat in de podcast Kick-off de weddenschap aan dat de 21-jarige spits van Ajax uiteindelijk meer zal opleveren dan Feyenoord-spits Santiago Gimenez, de topscorer van de Eredivisie.

Brobbey kreeg eerder dit seizoen felle kritiek van onder meer Marco van Basten, die zei dat de spits 'geen idee heeft hoe hij moet afronden'. De aanvaller van Ajax antwoordde met uitstekende prestaties op het veld: vier goals en drie assists in zijn laatste vijf duels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Er zijn nu mensen die zich heel boos maken over het ophemelen van Brobbey", zo refereert Verweij bijvoorbeeld aan een kritische column van Willem van Hanegem. "Brobbey heeft heel veel over zich heen gekregen, maar hij heeft nu laten zien dat hij best wel een goede spits is. Dat hebben wij hier weken geleden volgens mij al gezegd, ook toen hij nog heel veel kansen miste."

Verweij denkt dat de prestaties van Brobbey zullen opvallen in de grote buitenlandse competities. "Ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen. Toen Brobbey terugging naar Ajax wilde een aantal clubs uit de Premier League hem al hebben."

Ajax slaagde erin om Brobbey terug te kopen van RB Leipzig, "Iedereen zei: 'Het is een schande' dat je een jeugdproduct transfervrij laat gaan en dan voor, wat is het, zestien miljoen terughaalt." Ajax betaalde om precies te zijn 16,35 miljoen euro exclusief 3 miljoen euro aan bonussen.

"Dat is dan zo, totdat Ajax hem binnenkort voor vijftig miljoen euro verkoopt. Ik durf hier wel de weddenschap te maken dat Brobbey voor meer weggaat dan Santiago Gimenez. Deze jongen gaat echt voor heel veel geld weg normaal gesproken."

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 -8 19 10 NEC 15 4 6 5 0 18 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

Wie is beter? Brian Brobbey Santiago Gimenez Stem Wie is beter? Brian Brobbey 48% Santiago Gimenez 52% Totaal aantal stemmen: 352 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties