Vertrek bij Feyenoord op komst? ‘Openingsbod van 20 miljoen op Dávid Hancko’

Napoli heeft de eerste contacten gelegd om Dávid Hancko deze zomer op te pikken bij Feyenoord, zo schrijft La Gazzetta dello Sport donderdag. Volgens de roze sportkrant zetten de Rotterdammers in op een transfersom van 30 miljoen euro, terwijl de Italiaanse landskampioen denkt dat 20 miljoen euro genoeg is om de 26-jarige verdediger te strikken. Voorzitter Aurelio de Laurentiis zou zelfs al bezig zijn met de voorbereidingen op dat openingsbod.

Hancko ligt in De Kuip nog tot medio 2028 vast en is volgens Transfermarkt liefst 35 miljoen euro waard. 20 miljoen euro lijkt dus ook niet genoeg om hem los te weken.

Feyenoord nam de Slowaakse international in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag. Inmiddels is de veelzijdige linkspoot een veelvoud van dat bedrag waard.

Volgens La Gazzetta wil De Laurentiis de verdediger van Feyenoord eerst overtuigen van een overstap naar de Serie A, waarna hij de druk op de Rotterdamse club zal opvoeren. In dat geval denkt de Italiaan dat hij met een openingsbod van 20 miljoen euro voor Hancko ver kan komen.

Hancko is sinds zijn aankomst een belangrijke schakel in De Kuip. De 37-voudig international van Slowakije speelde al 88 officiële wedstrijden namens de Stadionclub, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 8 assists.

Met Feyenoord kroonde Hancko zich vorig seizoen tot landskampioen van de Eredivisie. Ook dit jaar is hij weer behoorlijk consistent bezig. De Rotterdammers zullen volgend jaar opnieuw deelnemen aan de Champions League.

Napoli kan nog wel wat defensieve versterkingen gebruiken. Het vertrek van verdediger Kim Min-Jae blijkt nog altijd moeilijk op te vangen. Na het sensationele landskampioen van vorig jaar bungelt de club van trainer Francesco Calzona op de achtste plek in de Serie A.

