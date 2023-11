Vertrek bij Ajax op til: ‘Als er iemand in aanmerking komt voor een transfer...’

Dinsdag, 28 november 2023 om 07:38 • Wessel Antes • Laatste update: 07:57

Ajax lijkt deze winter afscheid te nemen van Gastón Ávila, zo zegt Johan Inan dinsdagochtend in de AD Voetbal Podcast. De journalist van het Algemeen Dagblad stelt dat de 22-jarige zomeraankoop door de ontwikkeling van Jorrel Hato en terugkeer van Ahmetcan Kaplan weinig perspectief meer heeft in Amsterdam. Ávila speelde maandagavond negentig minuten mee bij Jong Ajax tegen Helmond Sport (4-1 winst).

Tim van Duijn, journalist van Voetbal International, bracht begin deze maand al naar buiten dat Ajax reeds bereid is mee te werken aan een vertrek van Ávila. De linksbenige verdediger kwam afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp en ligt in de Johan Cruijff Arena tot medio 2028 vast.

Ávila gaf maandag een assist tegen Helmond Sport.

Inan bevestigt nu dat Ávila geen toekomst meer heeft bij Ajax. “Hij heeft sinds de trainerswissel nog geen seconde gespeeld. Uit mijn hoofd is hij zelfs de enige die nog niet heeft gespeeld.” Volgens Inan gaf Ajax-trainer John van 't Schip tijdens het gewonnen thuisduel met Vitesse (5-0) een duidelijk signaal af aan Ávila.

“In de tweede helft greep Van 't Schip de gelegenheid aan om vaste reserves als Salah-Eddine en Medic minuten te laten maken”, aldus Inan. “Daar hoorde Gastón Ávila niet bij. Gezien zijn leeftijd kan hij nog voor Jong Ajax uitkomen, dus vandaar dat Ajax heeft besloten om hem mee te laten doen tegen Helmond Sport. Om nog iets van ritme te houden.”

Inan vraagt zich af of Ávila nog in actie gaat komen voor Ajax. “We gaan richting de winter en als er één aankoop in aanmerking komt voor een transfer, is dat Gastón Ávila wel.” Ávila heeft bij zowel de ontslagen Maurice Steijn als Van 't Schip aangegeven dat hij niet meer als linksback wil spelen. De Argentijn ziet zichzelf enkel als een centrale verdediger. Ook om die reden denkt Inan dat een snelle uittocht van Ávila gerealiseerd zal worden.

“Als je ziet hoe Jorrel Hato zich zich daar aan het ontwikkelen is, dan ben je als Ávila zijnde wel gezien”, concludeert Inan. “Ik kan me voorstellen dat ze daar in de winter een oplossing voor gaan zoeken. Dat heeft er ook mee te maken dat Ahmetcan Kaplan nu op de weg terug is. Hij heeft zich in de keren dat hij zich kon laten zien heel aardig gemanifesteerd, dus dat zal waarschijnlijk de back-up van Jorrel Hato worden.” Kaplan, die in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro overkwam van Trabzonspor, wacht nog altijd op zijn debuut voor Ajax.

Inan sluit overigens niet uit dat Ávila eerst op huurbasis vertrekt uit Amsterdam, daar het afwachten is of er veel clubs geïnteresseerd zijn in zijn komst. Indien de linkspoot vertrekt komt er razendsnel een einde aan een teleurstellend dienstverband bij Ajax. De zomeraankoop van de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat speelde tot dusver 354 minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers, verdeeld over 6 optredens.