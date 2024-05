Bas Nijhuis zorgde zelf voor de seponering van zijn net uitgedeelde rode kaart

Bas Nijhuis heeft er naar eigen zeggen zelf voor gezorgd dat de rode kaart die hij uitdeelde aan Excelsior-verdediger Siebe Horemans geseponeerd werd, zo onthult de scheidsrechter maandag in Vandaag Inside. "Ik wist al dat het vrijspraak zou worden", aldus Nijhuis in de talkshow waar hij vrijwel elke maandag aanschuift.

Horemans werd vorige week maandag bij de wedstrijd Excelsior - NEC (0-3) met rood van het veld gestuurd door Nijhuis. Horemans speelde met een harde sliding eerst vol de bal en gleed onbedoeld door op zijn tegenstander Dirk Proper.

Nijhuis gaf aanvankelijk niets, maar werd door de VAR naar de zijkant gehaald om de beelden te bekijken. "De eerste keer dat ik het zag dacht ik ook: kom op zeg, hij speelt de bal, en daarna komt hij op de kuit terecht", zegt Nijhuis. "Maar daarna krijg je dan nog zes keer het moment van impact te zien: bam, bam, bam. Ik dacht: wat moet ik nou?"

Uiteindelijk besloot Nijhuis om 'mee te gaan met rood'. "Maar dan kom je na afloop in de kleedkamer en dan zit je er rustig naar te kijken en dan denk je: ik heb rood gegeven voor de uitkomst en niet voor die tackle."

Nijhuis had dus direct spijt. "Toen heb ik het strafrapport zo gemaakt dat ik wist: dat wordt vrijspraak. Ik heb zelfs tegen Excelsior gezegd: 'Zet dit er maar in, dan gaat het wel goed.' Dus ik heb zelf mijn eigen rode kaart weggeschreven."

"Dat is heel nobel van je Bas", reageert Johan Derksen. "We wensen je heel veel succes in de Keuken Kampioen Divisie!", grapt de analist.

Valentijn Driessen vraagt waarom Nijhuis niet bij zijn eigen standpunt bleef. "Dat had ik eigenlijk moeten doen, maar het is makkelijk praten als je niet zelf voor zo'n scherm hebt gestaan", aldus Nijhuis. "Je krijgt zo'n loop te zien met zes keer de impact op die kuit, dan ga je er in mee. Dat gebeurt weleens."

