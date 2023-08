Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot kent één twijfelgeval voor derby tegen Sparta

Zondag, 20 augustus 2023 om 08:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:11

Feyenoord wacht zondagmiddag zijn eerste uitwedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot treedt om 14.30 uur op Het Kasteel aan tegen Sparta Rotterdam. Feyenoord moet het mogelijk stellen zonder doelman Justin Bijlow, die volgens 1908.nl een twijfelgeval is. Wat de eerste doelman van Feyenoord precies mankeert, is onduidelijk. Dit is hoe Voetbalzone verwacht dat Feyenoord gaat aantreden tegen Sparta.

Indien Bijlow niet honderd procent fit is, is Timon Wellenreuther zijn logische vervanger. De Duitse sluitpost verving Bijlow vorig seizoen al negen duels met verve tijdens de kampioensstrijd. Nieuwkomer Kostas Lamprou neemt bij afwezigheid van Bijlow plaats op de reservebank als tweede doelman. Bart Nieuwkoop pakte vorige week tegen Fortuna Sittard (0-0) een rode kaart en is geschorst voor het treffen met Sparta.

Lutsharel Geertruida schuift door de schorsing van Nieuwkoop door naar de rechtsbackpositie, zodat er een plekje vrijkomt voor Thomas Beelen in het centrum. Hij vormt met Dávid Hancko het Rotterdamse centrum, terwijl Quilindschy Hartman de linksback is. Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki zijn naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de controleurs op het middenveld; Calvin Stengs staat op 10. Spits Santiago Giménez wordt geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh (rechts) en Igor Paixão (links).

Thomas Beelen

Bij Feyenoord was het deze week de vraag wie de plek van de geschorste Nieuwkoop zou innemen. Aanvoerder Gernot Trauner is inmiddels weer twee weken aan het trainen, maar een basisplaats komt nog net te vroeg voor de Oostenrijker. Beelen mag zich daarom opmaken voor een basisplaats. "Hij heeft in de afgelopen wedstrijd met zijn invalbeurt aangetoond dat het talent dat ze zagen bij Zwolle, ook in deze zestig minuten bevestigd is", liet Slot weten. Beelen voorkwam een nederlaag tegen Fortuna met een uiterste sliding voor de doellijn.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão.