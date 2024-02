Vermoedelijke XI Ajax: Van 't Schip voert twee, maar mogelijk drie wissels door

Voor Ajax is het donderdag erop of eronder op de internationale velden. Na de uitschakeling in de Europa League móét er gewonnen worden bij FK/Bodø/Glimt, of de laatste kans om het seizoen nog enige glans te geven is definitief verkeken. Het Algemeen Dagblad verwacht twee wijzigingen ten opzichte van zondag tegen NEC (2-2). Meest interessant is wie het middenveld zullen gaan vormen.

Ajax zit niet in zijn beste fase onder John van 't Schip. Er werd al vier keer op rij niet gewonnen, waaronder het thuisduel met Bodø van afgelopen donderdag (2-2). Toen trad Ajax aan met een 4-4-2-formatie, met Chuba Akpom en Brian Brobbey in de punt. Het sorteerde geen effect: op de valreep werd een punt behaald, door een treffer in extremis van Steven Berghuis.

Daar had Ajax echter een numeriek overwicht voor nodig. Oliver Bjørtuft kreeg in minuut 91 direct rood, en toen pas schoot Branco van den Boomen de aansluitingstreffer binnen uit een strafschop. Tegen NEC maakte Ajax eveneens geen indruk, en dus besluit Van 't Schip om weer het roer om te gooien.

De achterste vijf bestaan uit de vertrouwde namen, verwacht het Algemeen Dagblad. Diant Ramaj staat op doel, terwijl Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Devyne Rensch de defensie vormen. Wel schuift Van 't Schip vermoedelijk iets met de poppetjes: stond Hato zondag nog linksback, wisselt hij nu van plek met Rensch, die in het centrum stond.

Het middenveld is het meest saillant. Zeker gegeven de uitspraken van Van 't Schip op de persconferentie woensdag. De Ajax-trainer gaf aan dat Jordan Henderson niet okselfris was en mogelijk verstek moet laten gaan tegen Bodø. Tegelijkertijd zat Sivert Mannsverk naast Van 't Schip op de persconferentie, al kan dat ook zijn omdat hij de Noorse nationaliteit heeft.

Van 't Schip zei tevens dat Branco van den Boomen en Berghuis klaar zijn om te spelen. Het AD gaat desondanks uit van Henderson, Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor op het middenveld. Dat betekent dat Benjamin Tahirovic, die zondag nog startte, moet plaatsmaken. Berghuis wordt verwacht als rechtsbuiten in het Aspmyrastadion.

De gelegenheidsaanvoerder start naast Brian Brobbey en Carlos Forbs, die de opstelling completeren. De hoop is met name gevestigd op Brobbey. De 22-jarige spits is week in week uit de beste bij Ajax en geldt als spaarzaam hoogtepuntje dit seizoen. Hij produceerde al achttien treffers en zes assists in 31 duels over alle competities.

Het Conference League-duel wordt donderdag om 18.45 uur afgetrapt. Arbiter Tasos Sidoropoulos is aangewezen om het in goede banen te leiden. Bodø – Ajax is in Nederland te zien op zowel Veronica als ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson/Mannsverk, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs

