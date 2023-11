Vermoedelijke XI Ajax: Van ‘t Schip staat voor 2 belangrijke keuzes

Ajax speelt donderdagavond een cruciale uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. Om 21:00 uur vangt het Europa League-duel aan in het Stade Vélodrome. John van ‘t Schip staat voor enkele lastige keuzes. De vraag is of Brian Brobbey na blessureleed terugkeert in de basis en durft hij de jonge Ar'Jany Martha opnieuw op te stellen?

Zeker is dat Diant Ramaj in Marseille het Amsterdamse doel verdedigt. Van ‘t Schip is complimenteus over de Duitse sluitpost, die in ieder geval tot de winterstop de eerste keus onder de lat lijkt te blijven.

Van ‘t Schip moet het tegen Marseille stellen zonder Josip Sutalo, waardoor Devyne Rensch net als afgelopen zaterdag tegen Vitesse (5-0 winst) het hart van de Amsterdamse defensie vormt met Jorrel Hato. Anton Gaaei begint als rechtsback, terwijl Ar'Jany Martha hoogstwaarschijnlijk opnieuw het vertrouwen krijgt als linksback.

De omgeturnde linksback had aanvankelijk weinig perspectief op speelminuten in de hoofdmacht, maar sinds de komst van John van 't Schip is dat volledig veranderd. In de laatste vijf duels van Ajax stond Martha drie keer in de basis en al deze wedstrijden werden gewonnen. Martha hield de meer ervaren Borna Sosa tegen Vitesse op de bank.

Op het middenveld heeft de trainer van Ajax minder smaken om uit te kiezen. Sivert Mannsverk, Silvano Vos en Branco van den Boomen ontbreken door blessures. Benjamin Tahirovic is donderdagavond de logische nummer 6, terwijl Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson het middenveld completeren.

Steven Berghuis en Steven Bergwijn zijn in de aanval zeker van een plek op de vleugels, maar of Brian Brobbey gaat starten is nog maar de vraag. De spits ontbrak afgelopen weekend tegen Vitesse vanwege een blessure, maar is nu fit genoeg om minuten te maken in Frankrijk.

Van ‘t Schip is ook tevreden over zijn vervanger Chuba Akpom, die tegen Vitesse trefzeker was en de drie Eredivisie-duels daarvoor ook vier keer trefzeker was als invaller. Brobbey staat, indien fit, nog steeds hoger in de pikorde, waardoor een basisplaats voor hem in het Stade Vélodrome logischer is.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaeei, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Marseille: Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Harit, Sarr; Aubameyang.