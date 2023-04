Vermoedelijke opstellingen bekerfinale: Ajax voert opmerkelijke wijziging door

Zaterdag, 29 april 2023 om 07:30 • Wessel Antes • Laatste update: 08:23

Brian Brobbey start zondag in de basis tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Vanwege de schorsing van Kenneth Taylor spelen Florian Grillitsch en Davy Klaassen controlerend op het middenveld, met aanvoerder Dusan Tadic op ‘10’. Brobbey mag daardoor plaatsnemen als spits. Namens PSV staat bekerkeeper Joël Drommel onder de lat, wat ten koste gaat van een basisplek voor Walter Benítez.

Ajax speelt tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker op papier ‘thuis’ en mag dus aantreden in de wit-rood-witte shirts. Trainer John Heitinga stuurt in De Kuip twee nieuwe namen het veld op ten opzichte van de ontluisterende nederlaag (3-0) afgelopen zondag in Eindhoven. Edson Álvarez, die in het Philips Stadion geschorst was, speelt in plaats van Calvin Bassey. De geschorste Taylor wordt vervangen door Brobbey, waardoor een aantal posities verschuiven.

Tadic zakt een linie en speelt als aanvallende middenvelder, waardoor Klaassen op de plek van Taylor gaat spelen. Brobbey neemt de plaats van Tadic als spits over. Heitinga wil in Rotterdam-Zuid een reactie zien van zijn elftal, zo zei hij tijdens de voorbereidende persconferentie. “Ik heb het eerste kwartier van de wedstrijd vijf keer teruggekeken. We waren niet scherp. We maakten makkelijke fouten en hebben in het eerste kwartier drie corners moeten verdedigen. Zondag moet dat echt beter.” Ajax kijkt zaterdag nog of Mohammed Kudus en Devyne Rensch fit genoeg zijn om te spelen. Het Algemeen Dagblad houdt geen rekening met een basisplaats voor dit duo.

PSV

Bij PSV zag trainer Ruud van Nistelrooij slechts één reden om iets aan zijn elftal te wijzigen: Drommel is zijn doelman in de beker. Dat heeft de oefenmeester niet opnieuw overwogen. “Richting zondag is er geen enkele twijfel dat hij weer een uitstekende pot gaat keepen. Hij heeft steeds onze keuze bevestigd. Het is logisch dat hij die lijn doorzet en zondag speelt.” Van Nistelrooij ziet in Drommel een toekomstige eerste keeper van PSV. “Op zijn leeftijd is dat ook heel goed mogelijk. Het verschil is niet heel groot. Ik wil hem daarom erbij betrekken.”

Het duel in De Kuip wordt gefloten door arbiter Dennis Higler, die zijn eerste bekerfinale fluit. Vanuit Zeist krijgt hij ondersteuning van Rob Dieperink, die fungeert als VAR. Vorig seizoen ging de finale van de beker ook al tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren trokken toen aan het langste eind met een 2-1 overwinning. De wedstrijd begint zondagavond om 18.00 uur en is live te volgen via het open kanaal van FOX en ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Hato; Grillitsch, Tadic, Klaassen; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.