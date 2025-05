Vermoedelijke opstelling Ajax: Steven Berghuis moet tegen FC Groningen genoegen nemen met reserverol

Ajax moet zich bijzonder rap zien te herstellen van de mokerslag tegen NEC (0-3). De voorsprong van de koploper uit Amsterdam naar PSV is geslonken tot één punt en dus moet er woensdag worden gewonnen van FC Groningen. Trainer Francesco Farioli deelde in aanloop naar de krachtmeting in Euroborg goed nieuws. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Van Brian Brobbey was bekend dat hij de afgelopen week niet helemaal fit was, al zat de spits wel op de bank tegen NEC. Brobbey werd desondanks geen invalbeurt gegund door Farioli, die na afloop verklaarde geen risico met hem te willen nemen.

Josip Sutalo moest tegen de Nijmegenaren in de rust worden vervangen wegens duizeligheid. Farioli had dinsdag goed nieuws over zowel Brobbey als Sutalo. "Ja, ze zijn fit. Verder is iedereen fit, buiten de spelers die we al langer missen”, liet de Italiaan weten op de clubkanalen van Ajax.

Remko Pasveer keerde tegen NEC terug onder de lat en is ook de aangewezen doelman om tijdens de laatste twee Eredivisie-wedstrijden onder de lat te staan bij Ajax.

Sutalo is er ‘gewoon’ bij tegen Groningen en vormt vermoedelijk het centrum met Daniele Rugani, die de afgelopen wedstrijden de voorkeur kreeg boven Ahmetcan Kaplan en Dies Janse. Anton Gaaei (rechts) en Jorrel Hato (links) completeren de defensie.

Op het middenveld zijn aanvoerder Jordan Henderson en Kenneth Taylor zekerheidjes. Davy Klaassen, die eveneens startte tegen NEC en vaker heeft bewezen belangrijke doelpunten te kunnen maken, start waarschijnlijk opnieuw.

Gezien het feit dat Brobbey geen minuten maakte tegen NEC, wijst alles erop dat Weghorst opnieuw de spits van dienst zal zijn. Bertrand Traoré wordt op de rechtsbuitenpositie verwacht.

Over de linksbuitenpositie bestaan er grotere twijfels. Steven Berghuis kreeg tegen NEC de kans, maar de routinier kon het verschil niet maken en was in de slotfase bijzonder gefrustreerd. Mika Godts kampt met een vormcrisis, maar heeft meer een individuele actie dan Berghuis. Voetbalzone verwacht dan ook dat Godts terugkeert in de basis.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.