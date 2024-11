Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli kiest spits bij afwezigheid Wout Weghorst

Ajax wacht donderdagavond een op papier flinke uitdaging met Real Sociedad als tegenstander in de Europa League. Trainer Francesco Farioli kan niet beschikken over de nodige spelers, waardoor hij keuzes moet maken. Het duel begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Kenneth Taylor moet het treffen in San Sebastián missen wegens een schorsing, terwijl Davy Klaassen in Europees verband niet speelgerechtigd is. Mika Godts en Sivert Mannsverk zijn geblesseerd, terwijl Wout Weghorst griep heeft.

Weghorst zou zich eventueel nog kunnen melden bij de selectie, maar de kans lijkt klein dat hij aan de aftrap verschijnt. Farioli liet op de persconferentie weten dat meerdere spelers zich niet helemaal lekker voelen, waardoor de selectie mondkapjes droeg tijdens de reis naar Spanje.

Achterin lijkt Farioli geen verrassingen in petto te hebben. Remko Pasveer verdedigt het Amsterdamse doel in Baskenland, waar Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato de defensie vormen.

Door de afwezigheid van Klaassen en Taylor op het middenveld lijkt het er sterk op dat Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis aan de aftrap verschijnen. Zij vormen de middelste linie met aanvoerder Jordan Henderson.

Doordat Weghorst hoogst onzeker is voor het duel ziet het ernaar uit dat Brian Brobbey in de basis zal staan. De Oranje-international zal worden bijgestaan door Bertrand Traoré (rechts) en Chuba Akpom (links).

“De eerste vier wedstrijden zijn heel positief verlopen”, vertelde Farioli. “Nu treffen we een zeer sterk aangeschreven tegenstander, echt een topploeg, en moeten we alles in het werk stellen om goed voorbereid aan de wedstrijd te beginnen."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traoré, Brobbey, Akpom.