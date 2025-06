Telstar heeft direct na promotie naar Eredivisie een gigantisch probleem

Na 47 jaar keert Telstar terug in de Eredivisie, maar veel tijd om het feest te vieren is er niet. De promotie levert de club uit Velsen-Zuid direct een gigantisch probleem op, want het kunstgras in het 711 Stadion moet in recordtempo vervangen worden door natuurgras.

De overgang van Keuken Kampioen Divisie naar Eredivisie betekent voor Telstar meer dan alleen een sportieve sprong. Zo moet het kunstgras op Sportpark Schoonenberg wijken voor een natuurgrasmat – verplicht voor alle Eredivisieclubs vanaf komend seizoen. Maandagochtend werd direct begonnen met bodemonderzoek. Monsters worden naar een laboratorium gestuurd om te bepalen welk type ondergrond geschikt is voor het nieuwe veld.

Volgens Erwin Beltman is er geen tijd te verliezen, zo laat de grasexpert weten aan het Algemeen Dagblad. “Voor inzaaien is het te laat, dus er moet kant-en-klaar-gras in. Maar daarvoor moet je eerst terug naar de basis: zandlaag, drainage, veldverwarming, sproei-installatie… Alles moet op de schop.” Geschatte kosten: minstens een miljoen euro, met daarbovenop nog een paar ton aan jaarlijks onderhoud.

Hoewel de club via mediarechten straks ongeveer 3,5 miljoen euro ontvangt – een veelvoud van wat het in de Keuken Kampioen Divisie kreeg – is een groot deel daarvan al opgegeten voordat er überhaupt een bal heeft gerold. De grasmat slokt bijna de helft op van het jaarlijkse budget van Telstar, dat dit seizoen op 2,6 miljoen euro lag.

Walter de Wit, lid van de ondernemersgroep die Telstar al jaren financieel ondersteunt, blijft ondanks alles optimistisch. “We vinden altijd wel een oplossing. Zo is het altijd geweest en zo zal het nu ook zijn.” Tegelijkertijd hamert hij op financiële voorzichtigheid. “We moeten risicomijdend en verantwoord blijven ondernemen.”

De timing van de promotie maakt het er niet makkelijker op. Waar andere clubs al weken bezig zijn met hun stadionaanpassing – FC Volendam ligt bijvoorbeeld al een stap verder – moet Telstar nu een inhaalslag maken. Daar komt bij dat de club met slechts zestien medewerkers (exclusief spelers en staf) opereert, en ook nog een nieuwe trainingslocatie moet realiseren.

FC Volendam diende onlangs een verzoek in om de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen uit te spelen. Zo hoopt de club extra tijd te winnen voor de aanleg van het veld. Of de voetbalbond daarin meegaat, is nog onduidelijk. Telstar zou een soortgelijk verzoek kunnen doen.

De Eredivisie CV heeft inmiddels wel duidelijk gemaakt dat er in ieder geval geen dispensatie gegeven zal worden: alle achttien Eredivisie-clubs moeten komend seizoen dus op natuurgras spelen. “Het wordt enorm genieten straks, met Ajax, PSV en Feyenoord op bezoek”, verzekert De Wit. “Maar dan moet het veld wel op tijd klaar zijn.”