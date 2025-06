Ruud Gullit weigert rellen rondom finale Champions League keihard te veroordelen

Het was behoorlijk onrustig zaterdagavond tijdens de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Inter. Met name in Parijs ging het op diverse plekken flink mis en moesten de politie en ME ingrijpen om de rust terug te laten keren in de Franse hoofdstad.

Zo werd onder meer de politie op de bekende straat Champs-Élysées bekogeld door agressieve aanhangers van PSG en werden er winkels geplunderd. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden er in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 559 mensen gearresteerd. 491 van die arrestaties vonden plaats in de hoofdstad. Daarnaast overleden twee mensen en raakten er volgens het eerste overzicht 192 mensen gewond.

De rellen in Parijs zorgen voor grote verontwaardiging in Europa. PVV-leider Geert Wilders velt via X een hard oordeel. ''Frankrijk lijkt wel in oorlog. Als je de derde wereld importeert, word je zelf de derde wereld. Dat geldt ook voor Nederland. Daarom ons 10-puntenplan. En anders moet de burger maar kiezen wie gelijk heeft.''

Ruud Gullit laat in Humberto op Zondag een milder geluid horen. ''Dit heeft ook een reden'', constateert de oud-aanvaller terwijl de beelden van de rellen in Parijs worden getoond. ''Als je kijkt naar de arme buitenwijken, daar worden de mensen weggestopt. Die mensen worden niet voor vol aangezien, dus zijn ze constant boos.''

''Als er maar iets is waardoor ze in opstand komen, dan is het daar. Maar dat weten ze ook. Dat gebeurt in heel veel grote steden. Er is heel veel maatschappelijke frustratie. Die mensen worden niet voor vol aangezien'', probeert Gullit een verklaring te vinden voor de onlusten in Parijs en op andere plekken in Frankrijk.

Presentator Humberto Tan lijkt enigszins verrast door de woorden van Gullit. ''Dit wil je aan de andere kant ook niet. Voor het eerst in jaren wint een Franse club de Champions League. En dan dit als uitvloeisel. Dat kan toch niet?''

''Dat is ook treurig'', beaamt Gullit. ''En ik denk dat de spelers van Paris Saint-Germain ook heel teleurgesteld zullen zijn.'' De voormalig Wereldvoetballer van het Jaar lijkt het een lastige discussie te vinden en probeert de aandacht te verleggen naar een ander onderwerp.

''Ik was persoonlijk heel blij voor eigenaar Nasser Al-Khelaïfi. Dat is ook mijn baas bij beIN Sports (waar Gullit analyses verzorgt, red. Hij heeft heel veel over zich heen gekregen, maar uiteindelijk is het hem toch gelukt'', aldus Gullit.