Willem van Hanegem: 'Iedereen vond hem een waardeloze gozer, maar kijk hem nu'

Willem van Hanegem vindt Paris Saint-Germain de terechte winnaar van de Champions League. Toch had De Kromme graag gezien dat Inter er meer een voetbalgevecht van had gemaakt afgelopen zaterdag. De Italiaanse finalist was kansloos en droop af met een beschamende 5-0 nederlaag.

''Ik had liever een finale gezien waar het wat dichter bij elkaar had gelegen. Inter heeft alles achteruit en breed gespeeld'', verzucht Van Hanegem in zijn wekelijkse bijdrage voor het Algemeen Dagblad.

''En als je, zoals bij het snelle eerste doelpunt, je laat ringeloren door een loopactie van Désiré Doué terwijl je daar met acht spelers staat, dan gaat er iets niet goed'', aldus de trainer in ruste, die het er niet mee eens is dat PSG opeens een onverslaanbare voetbalmachine is geworden.

''Ze hebben een geweldig elftal, ze stralen uit dat ze het ontzettend leuk vinden om zo te spelen, maar Liverpool op Anfield, Arsenal in Parijs en vooral Aston Villa in Birmingham kregen toch ook kansen tegen die ploeg'', vraagt Van Hanegem zich hardop af in zijn column. ''Dat we PSG nu als onverslaanbaar zien, is onzin.''

Van Hanegem trekt in dat kader direct een vergelijking met een andere Europese grootmacht. ''Toen Erling Haaland naar Manchester City ging, riep iedereen dat die ploeg niet meer kon verliezen. Nou, ze verloren dit seizoen zo’n beetje van iedereen.''

''Kylian Mbappé naar Real Madrid, hetzelfde verhaal. Madrid was al zo goed, met hem erbij was het onbegonnen werk voor de concurrentie. Dat viel achteraf ook wel mee, toch?'', komt de oud-trainer van onder meer Feyenoord en FC Utrecht met nog een voorbeeld op de proppen.

Van Hanegem is tot slot complimenteus richting Luis Enrique. ''Iedereen vond Ousmane Dembélé op een gegeven moment een waardeloze gozer, maar kijk hem nu eens werken voor zijn team. Dat heeft Luis Enrique voor elkaar gekregen.''