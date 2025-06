Liverpool van Slot staat op punt iets te doen dat nog nooit is gebeurd in Premier League

Liverpool staat deze zomer voor een historische transfer die nog nooit eerder in het Premier League-tijdperk is voorgekomen. Volgens Sky Sports is stadsgenoot Everton serieus geïnteresseerd in Ben Doak, een negentienjarige buitenspeler van the Reds. Mocht de deal daadwerkelijk doorgaan, dan schrijft Doak geschiedenis als de eerste speler ooit die in het Premier League-tijdperk direct van Liverpool naar Everton verkast.

Sinds de oprichting van de Premier League in mei 1992 heeft nog nooit een speler de overstap gemaakt van Anfield naar het stadion van Everton. De laatste speler die deze zeldzame route bewandelde was Gary Ablett, die in januari 1992 – enkele maanden vóór de officiële start van de Premier League – Liverpool verruilde voor Everton. Andersom gebeurde het in januari 2002 nog weleens: toen trok Abel Xavier van Everton naar Liverpool.

Doak maakte afgelopen seizoen indruk tijdens zijn huurperiode bij Middlesbrough, waar hij in de Championship zijn waarde toonde. Liverpool kreeg in januari al concrete aanbiedingen van onder meer Ipswich Town en Crystal Palace, maar hield de jonge Schot liever in het noordoosten om zijn ontwikkeling voort te zetten.

Nu Everton zich nadrukkelijk in de strijd mengt, dreigt Liverpool echter een gevoelig statement af te geven. De rivaliteit tussen beide clubs maakt de mogelijke transfer extra beladen.

Toch zou het niet verbazen als Liverpool het bod serieus overweegt. Binnen de club wordt deze zomer gekeken naar een herstructurering van de selectie, waarbij ook gevestigde namen als Luis Díaz, Darwin Núñez en Harvey Elliott aan een vertrek worden gelinkt.

Arne Slot heeft zijn eerste seizoen als manager van Liverpool glansrijk afgesloten met de landstitel. The Reds lijken nu op weg naar een drukke transferzomer, waarin de selectie verder moet worden aangescherpt. De komst van Jeremie Frimpong is inmiddels bevestigd, terwijl ook namen als Florian Wirtz, Milos Kerkez en Hugo Ekitike op het verlanglijstje prijken.

Een eventueel vertrek van Doak naar aartsrivaal Everton zou niet alleen op sportief, maar vooral op symbolisch vlak een mijlpaal betekenen. De komende weken zullen uitwijzen of Liverpool echt bereid is om deze Premier League-taboe te doorbreken.