Schok in Engeland: club dreigt uitgesloten te worden voor Europees voetbal

Crystal Palace dreigt uitgesloten te worden van deelname aan Europees voetbal, ondanks de kwalificatie voor de Europa League via de winst van de FA Cup, zo meldt de Daily Mail. De Londense club gaat dinsdag in Zwitserland op spoedoverleg met de UEFA, vanwege mogelijke schending van de regels rondom het eigendom van meerdere voetbalclubs.

De kwestie draait om John Textor, de Amerikaanse zakenman die circa 43 procent van de aandelen van Crystal Palace bezit. Tegelijkertijd is hij meerderheidsaandeelhouder bij Olympique Lyon, dat zich net als Palace heeft geplaatst voor de Europa League. Volgens de UEFA-regels mogen twee clubs met een gezamenlijke eigenaar niet tegelijkertijd deelnemen aan dezelfde Europese competitie. Deze bepaling is ingesteld om belangenverstrengeling te voorkomen.

Crystal Palace stelt dat er geen sprake is van daadwerkelijke zeggenschap van Textor binnen de club. De Amerikaan beschikt slechts over 25 procent van de stemrechten, verdeeld met voorzitter Steve Parish en mede-eigenaren Josh Harris en David Blitzer. Daarnaast worden er geen faciliteiten, spelers of financiële middelen gedeeld tussen Palace en Lyon.

Een mogelijke uitweg voor Palace zou zijn dat Textor zijn aandelenpakket van de hand doet of tijdelijk onderbrengt in een zogeheten blind trust. Een gedwongen of versnelde verkoop lijkt echter onwaarschijnlijk, tenzij dat onder gunstige voorwaarden kan plaatsvinden. De timing is bovendien problematisch; indien de UEFA tot uitsluiting overgaat, zou dat niet alleen sportieve gevolgen hebben, maar ook financiële impact met zich meebrengen.

Palace heeft deelname aan Europees voetbal al verwerkt in de begroting en het transferbeleid voor het aankomende seizoen. Uitsluiting kan gevolgen hebben voor de samenstelling van de selectie en de algehele strategie. Andere Premier League-clubs met soortgelijke eigendomsstructuren, zoals Manchester City, Manchester United en Chelsea, zijn eerder al aangesproken op hun situatie en hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de UEFA-regelgeving.

Andere Premier League-clubs zouden kunnen profiteren van een eventuele verbanning van Palace. Volgens de Daily Mail zou bij een afwijzing van de UEFA Nottingham Forest doorschuiven naar de Europa League, en Brighton & Hove Albion – de grote rivaal van Palace – een plek krijgen in de Conference League.

Een woordvoerder van de UEFA heeft laten weten dat besluiten over multi-club ownership voor het seizoen 2025/26 in de loop van juni bekend worden gemaakt. Dan zal meer duidelijk worden.