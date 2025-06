Liverpool wordt concreet en gaat bod uitbrengen op speler met vraagprijs van 50 miljoen

Liverpool is in aanloop naar het tweede seizoen onder Arne Slot druk bezig met het verversen van de vleugels. Voor de rechterflank werd reeds Jeremie Frimpong overgenomen van Bayer Leverkusen en ook een nieuwe linksback laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten.

Liverpool bereikte volgens verschillende internationale media reeds een persoonlijk akkoord met Milos Kerkez. De Hongaar van Bournemouth moet op Anfield de opvolger worden van Andy Robertson, die afgelopen seizoen vaker dan hij zou willen tot de dissonanten van the Reds behoorde.

Kerkez ziet zichzelf al helemaal spelen in het rood van Liverpool en is reeds akkoord met de overstap naar Merseyside. Daarmee is een transfer nog geen uitgemaakte zaak.

De technische leiding van Liverpool moet nog een eerste bod bij Bournemouth neerleggen, zo weet Ben Jacobs van GiveMeSport. De transferjournalist schrijft dat de Premier League-winnaar van plan is dat in de komende dagen te doen.

The Cherries verlangen volgens Jacobs een zak geld ter waarde van minstens 40 miljoen pond, omgerekend ruim 47 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag uiteindelijk nog hoger uitvalt.

Kerkez, die overkwam van AZ, tekende in de zomer van 2023 een verbintenis voor vijf seizoenen. Bournemouth kent derhalve geen enkele haast om de 21-jarige verdediger van de hand te doen, hoe graag hij dat zelf ook wil.

Frimpong bestrijkt vanaf deze zomer hoe dan ook de rechterflank van Liverpool, dat onlangs de clausule in het contract van de Oranje-international lichtte en hem zodoende overnam van Bayer Leverkusen. Frimpong tekende een contract voor meerdere seizoenen, maar de precieze duur is onbekend voor het publiek.