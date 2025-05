Vermeende arbitrale blunder heeft desastreuze gevolgen voor woedend Aston Villa, dat stappen onderneemt

Aston Villa liep zondag kwalificatie voor de Champions League mis door de 2-0 nederlaag bij Manchester United, maar de wedstrijd had ook totaal anders kunnen verlopen. Toen de brilstand nog op het scorebord stond, ging een treffer van de tienkoppige ploeg uit Birmingham niet door wegens een vermeende overtreding. Volgens het woedende Villa, dat van plan is een klacht in te dienen bij de competitie-organisatie, zat de arbiter er compleet naast.

In minuut 73 snoepte Morgan Rogers de bal af van Altay Bayindir, die de goal van Manchester United verdedigde terwijl André Onana niet tot de selectie behoorde. De Engelsman rondde vervolgens af in een onbemand doel, maar tot zijn grote verbazing en woede ging de treffer van de uitploeg, die de gehele tweede helft met tien man speelde na een rode kaart voor Emiliano Martínez, niet door.

Al voordat de bal de doellijn had gepasseerd, floot scheidsrechter Thomas Bramall voor een overtreding van Rogers op Bayindir. De Villa-middenvelder pakte de bal van Bayindir af op het moment dat de doelman deze al klemvast had, zo beoordeelde Bramall.

In de herhaling was vervolgens te zien dat de Turkse sluitpost het leer niet volledig onder controle had, wat voor Villa reden genoeg was om de ‘treffer’ als geldig te beschouwen. Echter, doordat Bramall zijn fluit al liet klinken voordat het doelpunt daadwerkelijk gemaakt was, kon de VAR niet ingrijpen.

Drie minuten later lag de bal er ook aan de andere kant in en deze goal van Amad Diallo was wél geldig. Christian Eriksen besliste het duel in de slotfase vanaf elf meter. Door de nederlaag op Old Trafford loopt Villa een plekje bij de top vijf mis.

De nummer zes van Engeland is woedend om de gang van zaken en is van plan een officiële klacht in te dienen bij de Premier League, zo melden verschillende internationale media, waaronder The Athletic. The Villans nemen het de competitieleiding kwalijk dat er niet een meer ervaren arbiter op het affiche werd gezet.

Aanvoerder John McGinn noemde het besluit van Bramall na afloop van een ‘ongelooflijke’ beslissing. “Ik ken de regel, maar het is moeilijk voor ons. Dat hij op dat moment fluit, is echt heel moeilijk te verwerken. Het is een heel kostbare zaak. We hadden maar één punt nodig om de Champions League te bereiken."

Trainer Unai Emery kon beter met de arbitrage leven en maande zijn spelers de fout te accepteren. “Het was een sleutelmoment, maar over het algemeen verdiende Manchester United het meer.”

De Spaanse succestrainer sprak ook de scheidsrechter en vertelde op de persconferentie dat Bramall zijn fout had toegegeven. “Het is normaal, ik maak elke dag fouten. Vandaag maakte ik ook fouten. Spelers maken fouten op het veld. Soms moeten we scheidsrechtersfouten accepteren. Ik geloof in de VAR en we hebben zeer goede scheidsrechters in de Premier League”, nam Emery het op voor de Engelse arbitrage.