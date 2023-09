Veranderingen Champions League: ‘Op deze manier is elke wedstrijd interessant’

Vrijdag, 15 september 2023 om 09:14 • Laatste update: 09:14

Komende week wordt het nieuwe Champions League-seizoen afgetrapt met de eerste poulewedstrijden. Dit zal de laatste keer zijn met het huidige Champions League-format van 32 teams en 8 poules. Volgend seizoen doen er namelijk 36 teams mee en wordt de hele opzet op de schop gegooid. Analisten Thierry Henry en Jamie Carragher blikken vooruit op de komende editie van het miljardenbal en de veranderingen die te wachten staan.

Dit is het laatste jaar dat de Champions League in het huidige format wordt gespeeld. Volgend jaar plaatsen zich 36 teams en zijn er dus geen 8 poules van 4 clubs meer. Er zal één grote pot komen van 36 ploegen, waarbij elk team 10 wedstrijden speelt: 5 thuis en 5 uit. De beste acht plaatsen zich direct voor de knock-outfase, waarbij de nummers 9 tot 24 een extra play-offronde spelen om zich te plaatsen voor de laatste 16.

Sinds de bekendmaking van de veranderingen door de UEFA hebben al veel mensen hun kritiek geuit. De UEFA zou het volgens hen alleen maar voor het geld doen. Carragher en Henry zien de nieuwe opzet echter wel zitten. "Toen ik zelf nog speler was keek ik niet echt vooruit", verklaart Henry. “Ze vroegen toch nooit of wij als spelers tevreden waren over veranderingen van de regels, dus je zult ermee moeten dealen. Voor mij verandert er eerlijk gezegd niet veel.”

Ook Carragher, die zelf één keer de cup met de grote oren omhoog mocht tillen als speler van Liverpool (2004/05), is positief over de veranderingen. “Ik vind dat elke wedstrijd ergens om moet gaan. Nu heb je vaak de situatie dat de grote ploegen al na vier groepswedstrijden geplaatst zijn voor de knock-outs en dat die laatste twee wedstrijden nergens meer om gaan. Ik denk dat op deze manier elke wedstrijd interessant is.”

Henry en Carragher spreken over mogelijke verrassingen voor dit seizoen en komen uit bij twee debutanten. “Het is prachtig dat ploegen als Union Berlin en Royal Antwerp meedoen dit jaar”, zegt Henry. “Natuurlijk hoop je dat ze het goed gaan doen, maar hun verhaal is al fantastisch, dus je hoopt alleen maar dat ze daar nieuwe hoofdstukken aan toe kunnen voegen. Het wordt lastig voor hen, maar als je ziet waar ze vandaan komen is het natuurlijk prachtig dat ze erbij zitten.”

Union is ingedeeld in groep C met Real Madrid, Napoli en Braga. Het Royal Antwerp van Mark van Bommel bevindt zich in groep H met Barcelona, Porto en Shakhtar Donetsk. “Op papier lijken die ploegen te sterk voor de debutanten, maar alles is mogelijk in de Champions League”, stellen de analisten. Feyenoord trapt het Champions League-seizoen dinsdag af tegen Celtic. Een dag later komt PSV in actie tegen Arsenal.