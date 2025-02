VAR Erwin Blank vlak voor PSV - Feyenoord van wedstrijd afgehaald: 'Je raadt nooit waar zijn vriendin werkt'

De KNVB communiceerde deze week dat Erwin Blank als VAR zou gaan functioneren bij de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord (2-0), maar Blank blijkt vlak voor de aftrap van het duel afgehaald te zijn. Op social media gaat een complottheorie rond over Blank vanwege het werk dat zijn vriendin doet.

De arbitrage speelde woensdagavond onbedoeld een hoofdrol bij PSV - Feyenoord door het openingsdoelpunt van Johan Bakayoko goed te keuren. Ismael Saibari stond daarbij in buitenspelpositie zonder de bal te raken, maar werd niet als hinderlijk beoordeeld door scheidsrechter Pol van Boekel en de VAR van dienst. De analisten van ESPN maakten in de rust gehakt van dat besluit, net als oud-topscheidsrechter Mario van der Ende.

De VAR was opmerkelijk genoeg niet Blank - zoals de KNVB deze week wel officieel aankondigde - maar Jochem Kamphuis. Het is nog onduidelijk waarom Blank vlak voor de wedstrijd is vervangen.

Feyenoord-fans maakten vooraf al protest tegen de aanstelling van Blank als VAR. Supporters ontdekten namelijk dat de vriendin van Blank werkzaam is als socialmedia-medewerker bij PSV.

Op X wordt het discutabele openingsdoelpunt van PSV in verband gebracht met Blank en diens vriendin, maar Blank had dus uiteindelijk geen dienst bij de wedstrijd.