Had het doelpunt van PSV tegen Feyenoord afgekeurd moeten worden? Mario van der Ende geeft zijn oordeel

PSV is woensdagavond al in de achtste minuut op voorsprong gekomen in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. Het doelpunt van Johan Bakayoko had een luchtje van buitenspel, omdat Ismael Saibari al dan niet hinderlijk in de weg stond voor Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther.

Bakayoko scoorde vroeg in de wedstrijd na een goede een-twee met Luuk de Jong. Het eerste schot van de rechtsbuiten van PSV werd geblokt door de defensie, maar in tweede instantie schoot Bakayoko binnen.

Op het stilstaande beeld is te zien hoe Saibari op het moment van schieten precies tussen Bakayoko en Wellenreuther instond. Saibari stond duidelijk in buitenspelpositie, maar zowel scheidsrechter Pol van Boekel als VAR Erwin Blank oordeelde dat de middenvelder Wellenreuther daarbij niet hinderde: een doelpunt voor PSV dus.

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende zet daar zijn vraagtekens bij. "Denk tot dat heel veel andere VAR's deze goal hadden afgekeurd", aldus Van der Ende op X.

Willie Overtoom is het eens met Van der Ende. "Best raar dat die goal van PSV gewoon goedgekeurd wordt, de speler staat precies in de lijn van de bal en het zicht van de keeper."

"Zou je dan gewoon mensen voor de keeper mogen plaatsen om de keeper te hinderen?", vraagt Overtoom, oud-middenvelder van onder meer AZ en Heracles Almelo, op X.