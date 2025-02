Dit was de duidelijk hoorbare boodschap van Feyenoord-assistent John de Wolf richting scheidsrechter Van Boekel

Mario Been en Marciano Vink zijn eensgezind in de rust van het TOTO KNVB Beker-duel tussen PSV en Feyenoord. De openingstreffer van Johan Bakayoko had niet mogen tellen.

De Belgische vleugelaanvaller schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn sterkere linkerbeen in de hoek, maar Ismael Saibari stond daarbij in buitenspelpositie.

Na een check van de VAR werd besloten om het doelpunt toch te laten tellen. Erwin Blank, de videoscheidsrechter van dienst, vond dat de Marokkaans international niet hinderlijk buitenspel stond en keurde de treffer goed.

“Hij ziet totaal niets. Het doet denken aan het doelpunt van PEC Zwolle-middenvelder Nick Fichtinger tegen PSV”, begint Mario Been zijn betoog. Daar gebeurde precies hetzelfde. Nu wordt hij niet eens naar de kant geroepen.”

Marciano Vink staat op zijn beurt versteld van de arbitrale dwalingen dit seizoen. “Het is een puinhoop dit seizoen. De VAR moet Pol van Boekel zelf naar het scherm roepen. Hij moet zelf die keuze maken. Het is inderdaad precies hetzelfde als bij dat doelpunt van Fichtinger.”

De goal van Bakayoko doet Vink ook denken aan een andere afgekeurde treffer. “Het doet ook denken aan de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk op het EK. Als Saibari daar niet staat, dan houdt Wellenreuther hem gewoon tegen.”

Ook John de Wolf, assistent-trainer bij Feyenoord, was in de rust niet te spreken over de beslissing van de arbitrage. De oud-verdediger stormde na het rustsignaal het veld op en sprak Van Boekel toe.

“De VAR moet dit zien. Ik ben echt heel benieuwd wat je er zelf van vindt als je de beelden ziet”, zegt De Wolf tegen de leidsman van dienst. Beide ploegen gingen de kleedkamers in met een 1-0 stand.