Spaanse media zijn het volledig eens over Antony na Real Betis - Chelsea in finale Conference League

De Spaanse pers is niet mild over het optreden van Antony tijdens de verloren Conference League-finale tegen Chelsea (1-4). De Braziliaanse buitenspeler van Real Betis kwam nauwelijks in het schouwspel voor en barstte na afloop in tranen uit. “Real Betis speelde met een man minder”, zo luidt het harde oordeel over Antony.

In het Poolse Wroclaw keek halverwege nog aan tegen 1-0 achterstand op Real Betis, maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig. De ploeg van manager Enzo Maresca ging uiteindelijk met een 1-4 zege aan de haal dankzij goals van Enzo Fernandes, Nicolas Jackson, Jadon Sancho en Moises Caicedo.

In de Spaanse pers luidt het oordeel na afloop dat bij Betis een ‘Antony in vorm’ ontbrak om het Chelsea moeilijk te kunnen maken. De vleugelspits had een moeilijke avond tegen Marc Cucurella en kon niet voor de dreiging zorgen die hij de afgelopen maanden in LaLiga had.

Van Marca krijgt Antony een 4,5 voor zijn spel tegen Chelsea. “Hij had vandaag dé kans om zijn kwaliteiten te tonen, maar die liet hij liggen. Hij had het zwaar tegen de titaan, Cucurella. Niets lukte bij hem. Het was niet zijn dag.”

De Sevillaanse krant El Desmarque deelt slechts een 3 uit aan de Braziliaan. “Wie had dit verwacht? De belangrijkste en meest dreigende speler van het jaar is onzichtbaar in de finale. Het lukte niet bij hem. Hij verloor zijn duels en zijn eerste schot op doel werd pas genoteerd in de 85ste minuut.”

Zonder een rapportcijfer uit de delen concludeert ook Mundo Deportivo dat het niet de avond van Antony was. “Hij was onzichtbaar en hij is de grote teleurstelling van de avond. Hij kon het niet winnen van Cucurella.”

Ook journalist Juanma Castaño van het radioprogramma El Partidazo de COPE was hard in zijn kritiek. “Antony was de sleutel in de finale. Betis kon namelijk niet op hem rekenen: de ploeg speelde met een man minder tegen Chelsea.”