KNVB: 'Blank inderdaad van PSV - Feyenoord afgehaald, maar zeker niet vanwege zijn vriendin'

Het nieuws dat Erwin Blank door de KNVB van de TOTO KNVB Bekerwedstrijd PSV - Feyenoord (2-0) afgehaald was, veroorzaakte woensdagavond de nodige commotie. De KNVB bevestigt aan Voetbalzone dat Blank inderdaad niet als VAR gefunctioneerd heeft bij het duel, maar benadrukt dat dat niets te maken heeft met diens vriendin.

In de perscommunicatie van de KNVB vooraf stond dat Blank was aangesteld als VAR bij de beladen bekerwedstrijd tussen PSV en Feyenoord. De voetbalbond greep vlak voor de wedstrijd in en stelde Jochem Kamphuis aan als vervanger van Blank.

Op X ging vervolgens een complottheorie rond over Blank. Feyenoord-supporters ontdekten dat de vriendin van Blank werkzaam is als socialmedia-medewerker bij PSV, waarmee de schijn van partijdigheid van Blank zou worden gewekt.

De KNVB laat weten dat het werk van de vriendin van Blank geen reden is om hem van de wedstrijd af te halen: "Wij vertrouwen volledig op de integriteit van deze scheidsrechter", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.

De KNVB hanteert voor scheidsrechters wel de regel dat er geen sprake mag zijn van familiebanden met betrokkenen bij profclubs. Zo wordt Joey Kooij niet op wedstrijden van Feyenoord gezet zolang Calvin Stengs voor de club speelt. Stengs is samen met Beau de Boer, terwijl Kooij een relatie heeft met haar zus Romy de Boer (beiden zijn dochters van Frank de Boer).

Het werk van de vriendin van Blank is echter geen reden voor de KNVB voor een dergelijke ingreep, bevestigt de bond. De scheidsrechter kan dus nog steeds op PSV gezet worden.