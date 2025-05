David Hancko heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Al-Nassr, zo meldt transferjournalist Santi Aouna namens Foot Mercato. De verdediger van nu nog Feyenoord zou akkoord zijn gegaan met een verbintenis tot medio 2028, met de optie op een extra seizoen.

Al-Nassr moet er nu nog uit zien te komen met Feyenoord, waar hij tot medio 2028 vastligt. De onderhandelingen tussen de clubs verlopen voorspoedig, verzekert Aouna.

Al-Nassr gaat in de komende dagen een formeel bod neerleggen bij Feyenoord. Volgens de berichtgeving kan het gaan om een bedrag van rond de veertig miljoen euro. Dat zou een uitgaande transferrecord zijn voor de Rotterdammers. Het huidige record staat op naam van Santiago Gimenez (32 miljoen naar AC Milan).

De interesse van Al-Nassr in Hancko is zeker niet nieuw. Begin deze maand werd al duidelijk dat de centrumverdediger naar Saudi-Arabië kan maken. Hancko werd ook geconfronteerd met de interesse, maar wilde er toen weinig over kwijt.

“Ik ga er voor nu nog niks over zeggen”, vertelde Hancko begin mei in gesprek met ESPN. “Het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat we het seizoen goed afsluiten met Feyenoord. Dit soort dingen maken dat niet makkelijker voor me.”

Voor Feyenoord zit het seizoen er inmiddels op en dat geldt ook voor de carrière van Hancko in De Kuip. De vrijwel nooit afwezige Hancko kwam in de zomer maakte in de zomer van 2022 de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord en is zijn transfersom (8,3 miljoen euro) dubbel en dwars waard gebleken.

Hancko werd direct basisspeler en was in zijn eerste seizoen direct een steunpilaar in het elftal, dat kampioen van Nederland werd. Afgelopen seizoen hoopte Hancko al een mooie stap te zetten, maar ondanks interesse uit Italië en Spanje kwam het er toen niet van.