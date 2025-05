ESPN heeft nieuws over beoogd Ajax-trainers John Heitinga en Marcel Keizer: 'Ik kwam Alex Kroes maandag tegen en hij zei...'

John Heitinga en Marcel Keizer worden volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert vrijdag al gepresenteerd bij Ajax. De deal is 'in kannen en kruiken', zo verzekert hij bij de talkshow Voetbalpraat.

“Een laatste update? Dat het rond is", begint Willaert als het onderwerp in de uitzending van woensdagavond wordt aangesneden. "Waarschijnlijk wordt het morgen (donderdag, red.) bekendgemaakt en vrijdag zal de presentatie zijn. Dat is min of meer in kannen en kruiken. De laatste hobbel is dat met Liverpool de zaken geregeld moeten worden. Maar dat gaat niet meer fout.”

“Het was niet de meest waarschijnlijke uitkomst die ik verwacht had", vervolgt hij met zijn persoonlijke mening. "Een jaar geleden hebben ze een profielschets gemaakt en zeiden ze: we willen een jonge, ambitieuze trainer, het liefst Nederlands, die een freak is, echt obsessief met het vak bezig is. Een type Ten Hag, Van Gaal, Slot, zo’n trainer.”

“Maandag kwam ik Alex Kroes toevallig tegen op het Eredivisie-gala en toen waren we een beetje aan het kletsen over volgend seizoen en de financiële situatie. Langzamerhand stuurde ik het een beetje richting het trainersverhaal. Ik vroeg hem of het profiel dit jaar anders was, want je wil niet weer een Italiaan, een Spanjaard of Griek halen die na een jaar weer vertrekt.”

“Hij zei: nee, absoluut niet. Nog steeds geldt: Nederlander is prima, maar een buitenlander is ook prima. Het hoeft niet per se iemand te zijn die jullie allemaal al kennen. We willen echt gaan voor een freak die interpersoonlijke skills heeft. We willen op de Farioli-weg door. En toen zei hij: ik heb iemand op het oog en die is in de markt heel bekend.”

Dat lijkt dus om Heitinga te gaan. Willaert is benieuwd of de duobaan gaat werken in de hoofdstad. Keizer zou in dat geval de tactische freak zijn, terwijl Heitinga met zijn interpersoonlijke skills een uitstekend boegbeeld zou zijn. “Kun je een ideaal profiel voor een hoofdtrainer uitsmeren over twee verschillende personen? Ik denk dat Ajax daarvoor heeft gekozen. Maar ik denk dat het niet werkt. Ik geloof er niet in.”

In de Nederlandse top is het in recente jaren vaker voorgekomen dat een club een onervaren hoofdtrainer positioneerde naast een gelouterde vakman. Willaert wijst naar PSV, waar Fred Rutten Ruud van Nistelrooij bijstond. “Die vochten elkaar na een jaar de tent uit, bij wijze van spreken.” Bij Feyenoord werd Dick Advocaat ooit ingeschakeld om Giovanni van Bronckhorst van hulp te voorzien.