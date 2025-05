Peter Bosz vertelt oprechte mening over nieuwe job Erik ten Hag: 'Laten we eerlijk zijn, ...'

Peter Bosz denkt dat Bayer Leverkusen er goed aan heeft gedaan om Erik ten Hag aan te stellen. De oude werkgever van de huidig PSV-coach maakte onlangs bekend dat Ten Hag die Werkself volgend seizoen gaat leiden.

"Ik ben ervan overtuigd dat Leverkusen een erg goede keuze heeft gemaakt", werd Bosz geciteerd door de Duitse sportkrant BILD. De 61-jarige Apeldoorner had lovende woorden over voor zijn collega.

"Erik en Leverkusen passen echt goed bij elkaar", aldus de kersvers kampioenscoach. "Ook omdat hij in Leverkusen veel goede spelers tot zijn beschikking zal hebben. Erik weet veel van voetbal en is een heel, heel goede trainer."

"Ik heb nog nooit met hem gewerkt, maar iedereen die met Erik heeft gewerkt, vertelt me alleen maar positieve dingen. Hij werkt hard en met een duidelijke structuur", vervolgt Bosz.

"Zijn successen spreken voor zich, of het nu bij FC Utrecht, Ajax of zelfs Manchester United was. Wat hij bij Ajax heeft bereikt, was ongelooflijk. Ja, hij had veel geweldige spelers in de selectie", erkent Bosz. "Maar die spelers zijn allemaal nog beter geworden onder Erik."

"Hij loodste Ajax naar de halve finale van de Champions League", verwijst hij naar zijn prestatie in het seizoen 2018/19. "Dat is sensationeel voor een Nederlandse club tegenwoordig."

Filip Arens, de dienstdoende journalist namens BILD, wil dan van de huidig PSV-oefenmeester waarom hij 'gefaald' is bij Manchester United. Ten Hag werd vorig seizoen de laan uitgestuurd wegens teleurstellende prestaties.

De Nederlander legde in zijn eerste seizoen in Manchester nog beslag op de derde plek én de EFL Cup, terwijl in zijn tweede jaar de prestigieuze FA Cup werd veroverd. "We mogen niet vergeten dat hij in 2024 de FA Cup won", herinnert Bosz de journalist dan ook.

"Maar laten we eerlijk zijn: welke manager is goed genoeg voor United sinds Sir Alex Ferguson? Louis van Gaal niet. José Mourinho ook niet. Ten Hag niet. De coach kan niet altijd de schuldige zijn. Dat is misschien ook een United-probleem."

Tenslotte wijst Bosz ook nog even naar Arne Slot, die Liverpool in zijn eerste jaar direct kampioen maakte, als hem wordt gevraagd of het niet lastig is om de succesvolle Xabi Alonso op te volgen. Laatstgenoemde vertrekt naar Real Madrid.

"Dat is slechts theorie", wimpelt Bosz die notie af. "Veel mensen hebben gezegd: als Jürgen Klopp Liverpool verlaat, wordt het heel moeilijk voor zijn opvolger. Maar we hebben allemaal gezien hoe het met Slot ging in het eerste jaar na Klopp."