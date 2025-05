Grootverdiener van FC Barcelona massaal belaagd door eigen fans: 'Get out of the club!'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de reacties onder een Instagram-bericht van Marc-André Ter Stegen.



Ter Stegen moest afgelopen seizoen nagenoeg volledig missen vanwege een kruisbandblessure. De Duitse doelman maakte onlangs zijn rentree voor de ploeg en maakte weinig indruk.



Toch is Ter Stegen volgens coach Hansi Flick komend seizoen gewoon de eerste doelman van FC Barcelona. De fans van de club zouden dat echter liever anders zien. Wojciech Szczesny is erg geliefd bij de achterban.





Onder het laatste bericht van Ter Stegen wordt massaal door fans gereageerd: ‘Get out!’ Ook de hashtag #terstegenout wordt veel gedeeld onder het bericht.



Ter Stegen is aanvoerder van FC Barcelona en heeft een contract tot medio 2028 in Catalonië. De 42-voudig international van Duitsland heeft niet gereageerd op de stormvloed aan kritiek.