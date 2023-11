Van ‘weg ermee!’ tot ‘hoofdrolspeler’: keuze Koeman voor routinier krijgt bijval

Woensdag, 15 november 2023 om 13:20 • Rian Rosendaal

Maarten Wijffels snapt wel waarom Daley Blind nog steeds international van het Nederlands elftal is. De inmiddels 33-jarige verdediger laat volgens de Oranje-watcher bij Girona wekelijks zien dat hij het topniveau aankan. Met Blind aan de linkerkant van een driemansverdediging is de Spaanse club opgeklommen naar de eerste plaats in LaLiga.

Wijffels gaat in de AD Voetbalpodcast in op de vraag hoe het doorselecteren van dertigers bij Oranje in zijn werk gaat. "Dat ligt eraan. Daley Blind is wel een prachtig voorbeeld van iemand waar de goegemeente een half jaar geleden van dacht: Weg ermee! Waarom stel je hem nog op, waarom zit hij erbij?"

"Maar laten we wel gewoon zeggen zoals het is. Hij speelt bij de koploper in LaLiga en die spelen geweldig voetbal. En hij speelt gewoon een hoofdrol daar", is Wijffels complimenteus richting Blind. "Hij staat er altijd in, centraal achterin. Ik zit die wedstrijden te kijken en ik zie hem soms naar voren gaan. Hij gaf laatst zeg maar de voorassist voor de winnende goal in de negentigste minuut."

"Die trainer (Míchel, red.) heeft hem laatst voorgespiegeld: 'Luister, ik heb een voetballend elftal en ik heb iemand nodig die van achteruit de passing verzorgt. En die andere spelers meeneemt in het neerzetten'. Ja, en Blind doet dat echt prima. Er is op dit moment geen enkele reden om hem als dertiger te laten afvallen."

Blind is met 103 interlands veruit de meest ervaren international in de huidige selectie van het Nederlands elftal, met aanvoerder Virgil van Dijk (62 interlands) als nummer twee op gepaste afstand. Blind had in de laatste twee interlands van Oranje overigens geen basisplaats en Koeman gebruikte hem ook niet als invaller.

De Roon

Waar Wijffels positief is over Blind, daar laat de journalist een ander geluid horen over de inmiddels 32-jarige Marten de Roon. "Ik denk dat het voor hem wellicht moeilijker wordt, omdat de concurrentie op het middenveld echt heel groot is. Maar als je het dan toch hebt over een soort leider van de wisselspelers. Mensen kunnen daarom lachen, maar je hebt tijdens een toernooi toch ook iemand nodig die er voor zorgt dat ook de wisselspelers elke dag volle bak trainen."

"En Kevin Strootman had dat van nature. Die dirigeerde een dag na een interland gewoon de training. Is De Roon iemand die dat zou kunnen, of leg je dat bij Blind neer? Ja, dat moet allemaal blijken", is Wijffels benieuwd naar wat er de komende maanden allemaal gaat gebeuren bij Oranje.

"Als je verder de dertigers ziet, ja, Weghorst. Dat is ook een beetje de vraag, wat doe je daar mee? Stel dat Luuk de Jong terugkomt, dan denk ik dat een van die twee dertigers niet meegaat naar het EK. En Virgil van Dijk, de aanvoerder, is ook de dertig gepasseerd. Maar dat is de aanvoerder, die gaat zeker mee", aldus de Oranje-volger.