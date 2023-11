Van 't Schip heeft grote verrassing in petto in eerste Ajax-opstelling

Donderdag, 2 november 2023 om 18:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:08

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. De nieuwe interim-trainer van de Amsterdammers voert ten opzichte van het verloren duel met PSV (5-2) één bijzondere wijziging door. Ar'Jany Martha, van origine vleugelaanvaller, lijkt als linksback te starten, als vervanger van Gastón Ávila. Martha speelt in Jong Ajax ook op die positie. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Diant Ramaj verdedigt het Amsterdamse doel. De verdediging wordt gevormd door Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en dus Martha, die debuteert in de hoofdmacht. Branco van den Boomen, tegen PSV nog trefzeker, behoudt zijn basisplek op het middenveld, dat verder bestaat uit Kenneth Taylor en nummer 10 Kristian Hlynsson. Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links) flankeren spits Brian Brobbey. Borna Sosa is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax speelde vorig weekend een veelbelovende eerste helft tegen PSV, maar desondanks gingen de Amsterdammers hard onderuit en belandden zij op de laatste plaats in de Eredivisie. Het inhaalduel met Volendam, dat werd uitgesteld doordat De Klassieker op een andere dag moest worden uitgespeeld, biedt Ajax de mogelijkheid om te klimmen op de ranglijst. Een overwinning is daarvoor noodzakelijk.

Daarvoor zal Ajax het beter moeten doen dan vorig seizoen, toen het 1-1 werd in de Johan Cruijff ArenA. Het bleek de laatste wedstrijd van Alfred Schreuder te zijn, die werd ontslagen en vervangen door John Heitinga. Van 't Schip gaf maandag bij Rondo aan dat hij hoge verwachtingen heeft van Berghuis en Bergwijn. "Uiteraard moet je elkaar de waarheid zeggen, maar in deze fase hebben de jongens ook allemaal een beetje liefde nodig. Daarnaast moet de zweep er op sommige momenten ook overheen. Bergwijn en Berghuis zijn daar ongelooflijk belangrijk in."

Volendam wist afgelopen weekend na een uitstekende tweede helft af te rekenen met Excelsior (3-1). De ploeg van trainer Matthias Kohler droeg daarmee de laatste plaats over aan Ajax. "Een wedstrijd zoals elke andere", blikte Kohler vooruit in gesprek met NH Sport. "Het is tegen Ajax in de ArenA, maar ik ga in de voorbereiding niets anders doen. Wij moeten niet te veel naar de stand kijken."

"Het blijft Ajax en ze hebben kwaliteiten. Wel gaan wij er met vertrouwen naartoe." Ajax staat laatste, wat in ieder geval op papier mogelijkheden biedt voor het Andere Oranje. "Ajax staat onder druk en dat kan soms helpen. Maar het kan ook in de weg staan. Wij moeten naar onszelf kijken", sloot Kohler af in gesprek met de regionale omroep. De trainer kan niet beschikken over Xavier Mbuyamba, Luke Le Roux, Robin Maulun en Brian Plat.

Opstelling Ajax: Ramaj, Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Van den Boomen, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling FC Volendam: Mio; Payne, Benaissa, Flint, Cox; Twist, De Haan, Mirani; Ould-Chikh, Mühren, Johnson.