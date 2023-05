Van Nistelrooij onthult plan dat PSV met ‘transferdoelwit’ Lauritsen heeft

Vrijdag, 5 mei 2023 om 14:35 • Wessel Antes • Laatste update: 16:35

Ruud van Nistelrooij neemt het zaterdag met PSV op tegen een vermeend transferdoelwit van de club: Sparta Rotterdam-spits Tobias Lauritsen. De 25-jarige Noor was dan ook onderwerp van gesprek tijdens de voorbereidende persconferentie van de Eindhovenaren. Van Nistelrooij sprak onder meer over de kwaliteiten van Lauritsen, en de manier waarop PSV de Spartaanse aanvalsleider wil neutraliseren tijdens het duel op Het Kasteel.

Technisch directeur Earnest Stewart bevestigde voorafgaand aan de gewonnen bekerfinale tegen Ajax (1-1, 2-3 na strafschoppen) al dat Lauritsen wordt gevolgd door PSV. “Er zijn een hoop namen die de revue passeren bij PSV. Dat zal in de komende maanden niet anders zijn. Lauritsen is een goede speler”, aldus Stewart. Ook Van Nistelrooij ziet specifieke kwaliteiten bij de spits. “Hij is uniek in het winnen van duels, vooral met ballen van achteruit, waarin hij veel duels wint. Daardoor krijg je veel tweede ballen die het middenveld in komen. Of ballen die hij doorkopt met lopers met Van Crooij en Saito die daaromheen bewegen”, aldus de beginnend coach, geciteerd door Voetbal International.

Van Nistelrooij heeft een uitgestippeld plan om Lauritsen zaterdag te stoppen. “Je moet de lopers verdedigen en je moet als middenveld terugkomen als je hoog druk zet en de lange bal komt. Zodat je daar in de duels komt voor de tweede bal. Wij hebben met Branthwaite en Ramalho goede koppers, maar je kunt niet alle luchtduels van hem winnen, dus moet je kijken waar die ballen vallen. Meelopen met de diepgaande mensen en de tweede bal op het middenveld pakken. Dat is belangrijk, want hij is ijzersterk daarin.” Lauritsen was dit seizoen in 32 duels namens Sparta goed voor 13 doelpunten en 3 assists.

Sparta-uit

Van Nistelrooij verwacht sowieso een lastig duel voor PSV. “Sparta is een heel stabiele ploeg met een coach die het geweldig doet. Het is écht een team, met kwaliteiten die ze heel goed benutten, ze weten heel goed wat ze wel en niet kunnen. Ik vind ze heel volwassen spelen, complimenten voor de organisatie die Maurice Steijn neerzet en het seizoen dat ze draaien.” Ook liet Van Nistelrooij doorschemeren wat het plan van PSV is met Sparta-huurling Shurandy Sambo. “Hij is een jongen die wij weer terug willen halen en in de voorbereiding willen laten aansluiten.” De wedstrijd tussen Sparta en PSV begint zaterdagavond om 18.45 uur. Indien de Eindhovenaren niet winnen, kan Feyenoord op zondagmiddag landskampioen worden bij Excelsior.