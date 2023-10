Verschueren speelt met goal en rode kaart hoofdrol bij zege Sparta Rotterdam

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 21:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:15

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond zijn eerste Eredivisie-zege sinds 24 september geboekt. Op Het Kasteel waren de Rotterdammers met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk dankzij treffers van Tobias Lauritsen en Arno Verschueren. Laatstgenoemde pakte vlak na zijn treffer een directe rode kaart voor een spijkerharde tackle op Zakaria Bakkali, maar dat deerde Sparta uiteindelijk niet. Dankzij de zege klimt de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk naar de zesde plaats, al kan het zondag nog worden ingehaald door stadgenoot Excelsior. RKC staat dertiende.

Rijsdijk had vooraf geen enkele verrassing in petto. De oefenmeester koos namelijk voor dezelfde elf namen die vorige week een punt behaalden tegen Go Ahead Eagles (0-0). In tegenstelling tot Rijsdijk voerde Henk Fraser wel wijzigingen door aan de kant van RKC. Denilho Cleonise nam de plek in van David Min, terwijl Filip Stevanovic de voorkeur kreeg boven Chris Lokesa. Julian Lelieveld zakte ten opzichte van de overwinning op FC Volendam (2-1) een linie naar achteren, waardoor Kevin Felida aan de aftrap mocht verschijnen. Dat ging ten koste van Juriën Gaari.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste grote kans kwam op naam van Camiel Neghli, die op aangeven van Jonathan de Guzmán net de paar benodigde centimeters tekort kwam en over kopte. Sparta drukte door en kwam via Lauritsen andermaal dichtbij. Verschueren bediende de Noor, die het in de korte hoek probeerde. Jeroen Houwen was er op tijd bij.

RKC viel in aanvallend opzicht tegen, maar kreeg halverwege de eerste helft toch zijn eerste grote kans. Een hoekschop van de Waalwijkers kon niet worden weggewerkt door de Rotterdammers, waardoor Shawn Adewoye een prima mogelijkheid kreeg uit een lastige hoek. Net iets te lastig, zo bleek, daar het het schot van de centrale verdediger voorlangs ging. Cleonise schoot ogenblikken later in de handschoenen van Nick Olij.

Vlak voor rust kwam Bart Vriends dicht bij de openingstreffer. De centrumverdediger werd gevonden bij de tweede paal, waar de aanvoerder der Spartanen naast kopte. In de tegenaanval liet Vriends zich bij een hoge bal verrassen, waardoor Cleonise een uitgelezen kans kreeg. De aanvaller raakte de bal niet goed en schoot naast.

Nóg dichter bij het rustsignaal dacht Sparta een strafschop te krijgen. Joshua Kitolano ging naar het gras, maar al snel bleek dat de Noor een onvervalste schwalbe had ingezet. Scheidsrechter Sander van der Eijk wees in eerste instantie naar de stip, maar na het zien van de beelden draaide hij zijn beslissing terug. Kitolano ontsnapte aan een gele kaart.

Tien minuten na rust wees Van der Eijk opnieuw naar de stip. De Guzmán zag zijn voorzet worden tegengehouden door Yassin Oukili, die hands maakte. Lauritsen pakte zijn verantwoordelijkheid, schoot rustig binnen en vierde zijn eerste treffer sinds 27 augustus uitbundig: 1-0. RKC wisselde driemaal en leek nog niet helemaal bij de les te zijn. Dat kwam de Waalwijkers vlak daarna duur te staan: Lauritsen gaf prima mee aan Verschueren, die de korte hoek vond achter Houwen: 2-0.

Verschueren kreeg enkele minuten na zijn treffer opnieuw de schijnwerpers op zich gericht. Dit keer pakte hij echter een negatieve hoofdrol door een harde tackle op de enkel van invaller Bakkali. Van der Eijk toverde een directe rode kaart tevoorschijn. Een ontsnappingsroute lonkte voor RKC, dat echter weinig tot niets wist te doen met de overtalsituatie.