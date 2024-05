Feyenoord hoeft mogelijk niet ver te kijken voor opvolger Santiago Gimenez

Gerard Nijkamp vindt Tobias Lauritsen een geschikte opvolger van Santiago Gimenez, mocht de spits Feyenoord binnenkort verlaten. De 1.94 meter lange aanvaller maakte in de afgelopen twee seizoenen behoorlijk veel indruk bij stadgenoot Sparta Rotterdam, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025.

Hans Kraay junior snijdt het onderwerp zondag aan in Goedemorgen Eredivisie. "Als jij Dennis te Kloese bent en je gaat Giménez waarschijnlijk verkopen, zou jij dan Lauritsen erbij halen?", wil de vaste tafelgast weten van Nijkamp.

"Ik vind Tobias een heel interessant profiel voor clubs als Feyenoord", ziet de Sparta-directeur een transfer van Lauritsen naar De Kuip wel zitten. "Ook omdat hij het bij Sparta, aan de onderkant van het linkerrijtje, al twee jaar lang laat zien."

"Ook met zijn assists als spits, en over de grond is hij ook echt heel goed. Met die combinatie en die veelzijdigheid van hem, denk ik dat hij een hele interessante speler is voor de absolute top", voegt Nijkamp daaraan toe.

Transfersom

Kraay wil vervolgens weten voor welk minimaal bedrag Lauritsen eventueel mag vertrekken. "We doen hem niet voor onder de vijf miljoen euro weg, Maar de markt bepaalt wat voor bedrag het exact wordt", benadrukt de realistische Nijkamp.

De eveneens aanwezige Aad de Mos omschrijft de makkelijk scorende Lauritsen als 'een koopje'. Kraay geeft Nijkamp tot slot nog een boodschap mee. "Ik hoop voor jou niet dat Te Kloese nu zit te kijken. Die gaat jou dan morgen bellen, en die halen hem (Lauritsen, red.) er gewoon bij."

Lauritsen werd medio 2022 voor 4,5 ton overgenomen van het Noorse Odds BK. Zijn debuutseizoen bij Sparta sloot de aanvaller af met twaalf goals en vijf assists, wat de Rotterdammers een plek in de play-offs om Europees voetbal opleverde. Met nog twee speelronden te gaan in de Eredivisie staat de Noor op elf treffers en negen assists.

