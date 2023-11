Utrecht dankt Seuntjens voor knappe en broodnodige zege op Het Kasteel

Zondag, 26 november 2023 om 18:42 • Wessel Antes • Laatste update: 18:59

FC Utrecht heeft zondag een belangrijke zege geboekt op Sparta Rotterdam: 1-2. Dankzij de overwinning klimt het elftal van Ron Jans naar de vijftiende plek in de Eredivisie. Mats Seuntjens en Isac Lidberg waren waren verantwoordelijk voor de Utrechtse treffers, terwijl Camiel Neghli namens Sparta scoorde. De Kasteelclub staat ondanks de nederlaag nog altijd op een knappe zesde plaats in de Eredivisie.

Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk moest zijn elftal noodgedwongen wijzigen door de schorsing van Arno Verschueren. Metinho was zijn vervanger en stond daarmee voor de eerste keer in de basiself tijdens een Eredivisie-wedstrijd. Mike Eerdhuijzen, Pelle Clement en Koki Saito ontbraken nog altijd vanwege uiteenlopende blessures.

Bij Utrecht kon Jans niet beschikken over Mike van der Hoorn, Anthony Descotte en Ole ter Haar Romeny. Jens Toornstra en Taylor Booth moesten genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Mats Seuntjens na zes wedstrijden weer een keer vanaf het eerste fluitsignaal mocht spelen.

De Domstedelingen begonnen sterk op Het Kasteel en Seuntjens liet zich direct gelden met een vroege openingstreffer. De Bredanaar was het eindstation van een fraaie Utrecht-aanval en scoorde op aangeven van Hidde ter Avest: 0-1.

Vervolgens was het de beurt aan Sparta. Tobias Lauritsen was met een kopbal dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet op de paal belanden. Vasilis Barkas redde knap op een inzet van Saïd Bakari. In de 43ste minuut slaagde de thuisclub er eindelijk in om langszij te komen.

Lauritsen, die in de duels een ware plaaggeest was voor Ryan Flamingo en Modibo Sagnan, bediende Neghli, die Barkas wist te verschalken: 1-1. In de rust voerde Jans twee wijzigingen door. Othman Boussaid en Souffian El Karouani kwamen voor Marouan Azarkan en Yannick Leliendal.

Utrecht kwam sterk uit de kleedkamer en dat leidde in de 54ste minuut tot een nieuwe voorsprong. Nadat Nick Olij een poging van Victor Jensen wist te pareren, was de rebound van Lidberg hem te machtig: 1-2. Voor de Zweedse spits betekende dat zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

Na het doelpunt van Utrecht drong Sparta behoorlijk aan om de gelijkmaker te vinden. Bakari was opnieuw gevaarlijk, maar zag zijn schot op de paal vliegen. In de slotfase wist Utrecht op stabiele wijze stand te houden, waardoor de derde zege van het seizoen een feit is.