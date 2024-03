Van Hooijdonk ziet verrassend tweetal imponeren bij Ajax: ‘Konden mij bekoren’

Pierre van Hooijdonk was positief verrast door het spel dat Ajax zondagmiddag op de mat legde tegen FC Utrecht (2-0), zo laat hij blijken bij Studio Voetbal van de NOS. De Amsterdammers hoefden weinig te dulden van de formatie van Ron Jans en dat kwam volgens de oud-spits mede door sterke optredens van een verrassend tweetal: Ahmetcan Kaplan en Sivert Mannsverk.

"Ik vond Ajax voor de eerste keer in een lange tijd heel erg saai", snijdt Van Hooijdonk het onderwerp aan. "Als je naar ze keek gebeurde er elke week wat, maar nu gaven ze niks weg."

"Ze hadden alles goed op orde", vervolgt de oud-prof. "Ik denk dat Utrecht de eerste club is sinds heel lang geleden die zo weinig heeft weten te creëren tegen Ajax. Verdedigend zat het goed in elkaar, aanvallend hebben ze niet veel gecreëerd."

Het laatste gegeven is volgens Van Hooijdonk makkelijker te verklaren. "We weten nu eenmaal dat Bergwijn en Berghuis er niet bij zijn. Dan lever je qua creativiteit gewoon ontzettend veel in."

Twee spelers in het specifiek vielen de analist in positieve zin op. "Kaplan en Mannsverk hebben me echt wel kunnen bekoren. Zelfs Mannsverk, die in het begin ook al een klap van de knuppel kreeg. Dat zag er allemaal best aardig uit."

Aston Villa

Aanstaande donderdag neemt Ajax het in de Conference League op tegen Aston Villa, de huidige nummer vier van de Premier League. Volgens Van Hooijdonk doet trainer John van 't Schip er verstandig aan om in dat duel wederom in een formatie met vijf verdedigers aan te treden.

"Als je niet de beschikking hebt over Bergwijn en Berghuis, dan zou ik niet iets anders gaan doen. Want dan krijg je een koekie", besluit de voormalig topschutter.

