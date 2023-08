Van Hooijdonk kan Bologna verlaten voor club uit andere topcompetitie

Maandag, 21 augustus 2023 om 23:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:12

VfL Wolfsburg wil zich versterken met Syndey van Hooijdonk en heeft zich daarom gemeld bij Bologna, zo meldt Voetbal International. De 23-jarige spits moet vertrekken bij de Italiaanse club en zou op huurbasis de overstap kunnen maken naar de ploeg uit de Bundesliga. Van Hooijdonk viel maandagavond nog drie minuten voor tijd in bij Bologna in het thuisduel met AC Milan (0-2).

De tweevoudig jeugdinternational verruilde NAC Breda in de zomer van 2021 voor Bologna, dat ongeveer 750.000 euro voor hem betaalde. Een half jaar later werd Van Hooijdonk tijdelijk gestald bij sc Heerenveen, dat hem tot afgelopen zomer huurde. De rechtspoot maakte met 26 doelpunten en 2 assists in 54 wedstrijden een prima indruk tijdens die huurperiode.

Bij zijn terugkomst in Italië werd echter al snel duidelijk dat hij moest vertrekken bij Bologna, ondanks een nog tot medio 2025 doorlopend contract. Trainer Thiago Motta is niet onder de indruk van de Nederlander, waardoor hij dit seizoen geen kans krijgt om te concurreren met landgenoot Joshua Zirkzee. Volgens Transfermarkt is Van Hooijdonk momenteel zes miljoen euro waard.

Bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen op de achtste plaats eindigde in de Bundesliga, moet Van Hooijdonk gaan concurreren met onder anderen Lukas Nmecha, Tiago Tomás en Dzenan Pejcinovic. Vaclav Cerny verruilde FC Twente eerder deze zomer voor die Wölfe. De Duitsers betaalden acht miljoen euro voor de Tsjech, die tot medio 2027 tekende bij Wolfsburg.