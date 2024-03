Van Hanegem neemt het op voor Wijnaldum: ‘Ik had gezegd: ’Opdonderstralen‘’

Willem van Hanegem neemt het op voor Georginio Wijnaldum, die deze week flink werd bekritiseerd om een interview dat hij gaf aan Noa Vahle van Vandaag Inside. De 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq wees onder meer naar de toeslagenaffaire in Nederland toen hij werd gevraagd naar de boycot van Vandaag Inside een aantal jaar geleden. De Kromme steunt Wijnaldum, zo laat hij merken in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad. “Als ik nu zou spelen zou ik zeggen: ‘Opdonderstralen jullie. Jullie beslissen niet wat ik vind.’”

Wijnaldum ging in gesprek met Vahle over de misstanden in Saudi-Arabië en het beeld dat hij heeft van het land nu hij er ruim een half jaar woont. “Het is me heel goed bevallen. Voor mij zijn de leefomstandigheden heel goed. Ik heb helemaal niets gezien van wat daar gebeurt. Mensen moeten de situatie beoordelen als ze er zelf geweest zijn.”

“Elk land heeft zijn goede en slechte dingen”, ging de negentigvoudig international van Oranje verder. “Dat heeft Nederland ook, dus Saudi-Arabië ongetwijfeld ook. Het beeld dat me werd geschetst is heel anders dan het beeld dat ik nu bij het land heb.” Vahle vroeg vervolgens aan Wijnaldum of ‘hij het niet scheef vindt om Vandaag Inside te boycotten na een opmerking van Johan Derksen over muzikant Akwasi en daarna naar Saudi-Arabië te verkassen’.

“Als je iets over racisme zegt dan moet je ook dit en dat doen. Als je het over mensenrechten hebt... In Nederland heb je ook de toeslagenaffaire, maar niemand verbiedt spelers om in de Eredivisie te spelen”, aldus Wijnaldum, die veel kritiek kreeg op deze woorden.

Van Hanegem steunt Wijnaldum

In de podcast van hetwordt het interview van Wijnaldum nabesproken. Van Hanegem zou als speler helemaal geen zin hebben om in gesprek te gaan met de media. “Ik zou helemaal niks zeggen tegen die journalisten”, begint. “Ik heb daar helemaal geen boodschap aan.”

“Al die mensen willen alles beslissen. ‘Dit mag niet, dat mag niet, je mag dat niet.’ Dat willen zij allemaal uitmaken. Als ik nu zou spelen, zou ik zeggen: ‘Opdonderstralen jullie. Jullie beslissen niet wat ik vind. Niemand.’ Bij hen is dat wel zo.” Wijnaldum gaf tijdens de mediadag van Oranje ook aan dat hij afgelopen zomer graag had teruggekeerd bij Feyenoord, maar niet zoveel geld wilde inleveren om dat te bewerkstelligen.

“Mensen vinden hem geen echte Feyenoorder omdat hij niet heel veel wilde inleveren om terug te komen”, zegt Wessel Penning, AD-nieuwschef. “Ze vergeleken dat met Robin van Persie, Dirk Kuijt en Giovanni van Bronckhorst, die wel hebben ingeleverd om terug te komen.”

“Maar jij begrijpt dat Wijnaldum die keuze heeft gemaakt?” Van Hanegem: “Als ze het in die periode aan Kuijt en die andere gasten hadden gevraagd, hadden zij het ook gedaan. Dat is heel makkelijk nu.”

